SchlaflosInBuckow Berlin Freitag, 10.04.2020 | 08:42 Uhr

In der Verordnung steht aber eigentlich auch drin, dass jede/r Berliner/in sich nur in der eigenen Wohnung aufhalten soll. Wenn dauernd die Ausnahmen wie zB Bewegung im Freien hervorgeholt werden, kann die Verordnung eigentlich auch weg.

Die Verordnung sollte ja wohl eigentlich die Antwort auf die Frage "Wie dämmen wir Corona ein" sein. Für viele ist es aber die Antwort auf die Frage "Was darf ich noch? Und finde ich noch rechtliche Grauzonen?". Im Übrigen: hätte man in die Verordnung reingeschrieben, was man NICHT darf als die ganzen Ausnahmen zu listen, wäre sie bestimmt kürzer geworden.



Was die Aussage anbelangt, das Infektionsrisiko würde wegen des Demoverbots steigen:

1. Ist die Polizei in Berlin schon seit Jahren unterbesetzt.

2. Sind bereits Polizisten infiziert d.h. noch weniger Personal da.

Statt die paar letzten Beamten zur Begleitung von Demos zu entsenden, sollten wir auch diese Ressource schonen, damit die Polizei sich um die wichtigeren Dinge kümmern kann.

Also: Demos absagen!