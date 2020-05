imago images/Archiv Video: Abendschau | 03.05.2020 | Ulli Zelle | Bild: imago images/Archiv

8. Mai 1945 - 75. Jahrestag des Kriegsendes wird vor allem digital gefeiert

07.05.20 | 17:10 Uhr

An diesem Freitag vor 75 Jahren endete mit der Kapitulation der Wehrmacht der Krieg für Deutschland. Eigentlich sollte der Tag der Befreiung in Berlin mit einem Staatsakt gefeiert werden, doch wegen der Corona-Krise gibt es nur ein vergleichsweise kleine Zeremonie.

Mit einer Kranzniederlegung an der Neuen Wache in Berlin wird am Freitag an das Kriegsende vor 75 Jahren erinnert. Am 8. Mai 1945 war die bedingungslose Kapitulation Deutschlands in Kraft getreten, das Land war nach zwölf Jahren Hitler-Diktatur und fast sechs Jahren Krieg vom Nationalsozialismus befreit.

Kirche am 8. Mai Dom zu Berlin, 10.00 Uhr: Ökum. Gottesdienst, live in der ARD St. Nikolaikirche Potsdam, 12.00 Uhr: Gedenkveranstaltung Auferstehungskirche Berlin, 12.00 bis 18.00 Uhr: Worte des Friedens Parochialkirche Berlin, 15.00 Uhr: Glockenspiel Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche Berlin, 18.00 Uhr: Gottesdienst Synagoge Sukkat Schalom Berlin, 19.30 Uhr: Jüdisch-christl. Gottesdienst

Großer Staatsakt wegen Corona abgesagt

Zu der Gedenkveranstaltung an der Neuen Wache, der zentralen deutschen Gedenkstätte für die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, kommen Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sowie die Präsidenten des Bundestags, Bundesrats und Bundesverfassungsgerichts, Wolfgang Schäuble (CDU), Dietmar Woidke (SPD) und Andreas Voßkuhle. Der Bundespräsident wird anschließend eine Rede halten. Ursprünglich hatte Steinmeier für den 8. Mai einen Staatsakt angeordnet, der vor dem Reichstagsgebäude stattfinden sollte. Dieser wurde jedoch wegen der Corona-Pandemie abgesagt - ebenso wie alle anderen Veranstaltungen, die am Brandenburger Tor und anderen historischen Orten geplant waren. Stattdessen wird im Internet gedacht: Online ist bis zum 2. September die virtuelle Ausstellung "Nach Berlin" unter 75jahrekriegsende.berlin zu sehen. Analog wird am 8. Mai ein Dank in den Sprachen der vier Siegermächte auf das Brandenburger Tor projiziert.





Berlin hatte bereits am 2. Mai kapituliert

Am 2. Mai 1945, bereits sechs Tage vor der gesamtdeutschen Kapitulation, hatte die Hauptstadt nach der Schlacht um Berlin die Waffen gestreckt. An die Kapitulation Berlins erinnerten am Sonntag der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD), Russlands Botschafter Sergej Netschajew und der weißrussische Botschafter Denis Sidorenko mit einer Kranzniederlegung in Berlin-Tempelhof. Der ebenfalls eingeladene ukrainische Botschafter Andrij Melnyk hatte seine Teilnahme abgesagt - er wollte nicht an der Seite eines Vertreters Russlands einen Kranz niederlegen [tagesspiegel.de].



"Tag des Sieges" am 9. Mai

Die bedingungslose Kapitulation der deutschen Wehrmacht, datiert auf den 8. Mai 23.01 Uhr, wurde zweimal unterzeichnet: Zunächst am Morgen des 7. Mai im Hauptquartier der westlichen alliierten Streitkräfte im französischen Reims, und dann noch einmal im sowjetischen Hauptquartier in Berlin-Karlshorst. Dort erfolgte die Unterschrift erst in den frühen Morgenstunden des 9. Mai, deshalb ist der Tag nach dem 8. Mai als "Tag des Sieges" in die Geschichte der UdSSR und ihrer Nachfolgestaaten eingegangen. In dem ehemaligen Offizierskasino in Karlshorst ist heute das Deutsch-Russische Museum untergebracht, das aktuell mit dem 360-Grad-Rundgang "Von Casablanca nach Karlshorst" [museum-karlshorst.de] an das Kriegsende erinnert.

Feiertag ist in Deutschland nur in Berlin

Der 8. Mai ist in diesem Jahr erstmals im vereinten Deutschland ein Feiertag - allerdings einmalig und nur in Berlin. In Brandenburg hatte die Linkspartei ebenfalls gefordert, den Tag zum Feiertag zu erklären - doch die rot-schwarz-grüne Koalition um Ministerpräsident Woidke hat sich dagegen entschieden. In der DDR war der 8. Mai von 1950 bis 1967 und im Jahr 1985, dem 40. Jahrestag des Kriegsendes, gesetzlicher Feiertag.

International ist der 8. Mai Feiertag in Frankreich, in Tschechien und in der Slowakei. Der "Tag des Sieges" am 9. Mai ist gesetzlicher Feiertag in Armenien, Aserbaidschan, Georgien, Guernsey, Jersey, Kasachstan, Kirgistan, Moldawien, Russland, Serbien und Weißrussland. In den Niederlanden wird der "Bevrijdingsdag" schon am 5. Mai gefeiert.

Als der Krieg in Berlin plötzlich zu Ende war

Bild: imago images Der Kampf um Berlin ist die letzte große Kampfhandlung des Zweiten Weltkriegs. 2,5 Millionen Soldaten bringen die Sowjets in Stellung. Ihnen gegenüber stehen rund eine Million deutsche Soldaten, darunter Reste von Wehrmachtsarmeen, SS und der Volkssturm. Vom 16. April bis zum 2. Mai 1945 dauern die Kämpfe an.



Bild: dpa/Fine Art Images Die Schlacht an den Seelower Höhen im April 1945 eröffnet den Angriff auf Berlin. In vier Tagen, vom 16.- 19. April 1945, sterben nahe der brandenburgischen Stadt Seelow fast 50.000 Menschen: 33.000 russische und 12.000 deutsche Soldaten.

Bild: imago images/United Archives Dann rückt die Rote Armee nach Berlin vor. Rund zwei Millionen im zerstörten Berlin verbliebene und von täglichen Luft- und Artillerieangriffen zermürbte Einwohner suchen während der Kämpfe in Kellern und Bunkern Schutz.



Bild: dpa/GERMAN DOCUMENTARY FILM Adolf Hitler verleiht währenddessen noch Orden an halbwüchsige Jungen. Gemäß einem Führerbefehl Hitlers vom 22. April werden in den letzten Kriegstagen ungezählte Zivilisten und Soldaten von Einsatzkommandos der Waffen-SS erschossen, wenn sie in Verdacht stehen, die deutsche Widerstandskraft zu schwächen.



Bild: imago images Frankfurter Allee in Berlin-Friedrichshain: Durch verlustreiche Straßenkämpfe gelingt es den Rotarmisten, ins Stadtzentrum vorzudringen.



Bild: akg-images Mit Panzern rücken sowjetische Truppen am 30. April 1945 immer näher zum Reichstag vor.



Bild: akg-images Die sowjetische Armee stürmt den Reichstag. Wenige hundert Meter entfernt begeht Hitler in seinem Bunker Suizid.



Bild: dpa/Wladimir Grebnew Ein Rotarmist hisst die sowjetische Fahne auf dem Reichstag.



Bild: akg-images Das Viertel rund um die Gedächtniskirche: In Charlottenburg wird am 1. Mai erbittert weiter gekämpft.



Bild: imago images/United Archives International Berlin ist zerbombt. Doch Paul Joseph Goebbels, Reichspropagandaleiter und Gauleiter von Berlin, hatte sich geweigert, eine Kapitulation zu unterschreiben. Am 1. Mai 1945 nimmt er sich gemeinsam mit seiner Frau das Leben. Zuvor ließen sie ihre sechs Kinder mit Zyankali ermorden.



Bild: dpa/arkivi Eine Rote-Armee-Einheit, die am 2. Mai das Haus des Rundfunks stürmt, findet das Gebäude völlig verlassen. Goebbels Propagandafunk - in den letzten Tagen "Kampfsender Berlin" genannt - wurde nach dem Abzug der letzten deutschen Soldaten von Rundfunkangehörigen bereits am 1. Mai kurz nach 23 Uhr beendet.

Bild: imago images/United Archives In den frühen Morgenstunden des 2. Mai 1945 fordert Helmuth Weidling, General und ehemaliger Befehlshaber des Verteidigungsbereiches Berlin, die Soldaten auf, sofort den Kampf einzustellen. "Am 30. April 1945 hat der Führer Selbstmord begangen und damit alle, die ihm Treue geschworen hatten, im Stich gelassen. Ich ordne die sofortige Einstellung jeglichen Widerstandes an. Jede Stunde, die ihr weiterkämpft, verlängert die entsetzlichen Leiden der Zivilbevölkerung Berlins und unserer Verwundeten." Die Wehrmachtsverbände der Stadt kapitulieren.



Bild: dpa/Fritz Eschen Die Russische Armee ordnet am 2. Mai 1945 die Einstellung des Feuers an. Plötzlich gibt es keine Bomber mehr. "Diese Stille war das erste, was den Menschen auffiel, als sie am 2. Mai 1945 in Berlin z.B. ins Freie kamen. Nachdem sie tagelang in Kellern in großer Enge hatten zubringen müssen", beschreibt der Historiker Volker Ullrich die Situation.

Die Schlacht um Berlin hat Hunderttausende Soldaten und Zivilisten das Leben gekostet.

























