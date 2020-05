Bild: dpa/akg-images

Millionen ehemalige Zwangsarbeiter, KZ-Insassen, deutsche Flüchtlinge und Vertriebene müssen nach dem Ende des Krieges eine neue Heimat finden. Eine Frau ist mit ihren drei kleinen Kindern in Neustrelitz gelandet. Die Kinder lernen schnell: "Have you a little to eat?" fragen sie die Amerikaner. Auch in Berlin kommen Flüchtlingstrecks an.