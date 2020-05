Mehrfach hat Berlin seine Bereitschaft erklärt, Geflüchtete aus den überfüllten Flüchtlingscamps in Griechenland aufzunehmen. Jetzt sind die ersten acht Kinder in der Hauptstadt angekommen. Das dürfe nur der Anfang sein, sagt die Jugendsenatorin.

Die Kinder gehören demnach zu der Gruppe von insgesamt 47 unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten, die Mitte April von der Bundesregierung nach Deutschland gebracht wurden. Sie befanden sich zunächst in Niedersachsen in Quarantäne und wurden sozialpädagogisch betreut.

Acht Kinder aus dem griechischen Flüchtlingslager Moria sind am Montag in Berlin angekommen. Wie die Senatsverwaltung für Jugend und Familie mitteilte, handelt es sich um afghanische Jungen im Alter zwischen acht und 14 Jahren.

Berlin will 50 Flüchtlingskinder aus Griechenland aufnehmen

Massenlager in der Corona-Krise

Scheeres betonte, "diese Hilfsaktion darf nur der Anfang sein". Berlin sei bereit, deutlich mehr Kinder aufzunehmen. Das habe der Senat immer wieder gegenüber der Bundesregierung betont. "Insbesondere für Kinder und Jugendliche ist die Situation in den griechischen Geflüchteten-Lagern entsetzlich und traumatisierend", so Scheeres.

Die acht Kinder, die jetzt in Berlin angekommen sind, würden nun in Jugendhilfeeinrichtungen betreut, erklärte Jugendsenatorin Sandra Scheeres (SPD). Alle seien gesundheitlich wohlauf.

Zuletzt hatte Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) den Bund zur Aufnahme von mehr Menschen aus dem Flüchtlingslager Moria aufgefordert. Berlin könne mindestens 70 Kinder aufnehmen. Auch mehrere Kommunen in Brandenburg hatten sich bereits mehrfach bereit erklärt, minderjährige Geflüchtete aus den Lagern auf den griechischen Inseln aufzunehmen.

Die Lage in den Flüchtlingslagern gilt als katastrophal: Dort leben knapp 37.000 Menschen in Camps, die eigentlich nur für etwas mehr als 6.000 Menschen ausgelegt sind. Moria allein beherbergt 19.300 Asylsuchende, mehr als sechs Mal so viele wie geplant.

Angesichts der Coronavirus-Pandemie hat die griechische Regierung erneut Flüchtlinge aus dem Lager Moria auf der Insel Lesbos zum Festland gebracht. Es handelt sich vor allem um ältere und kranke Menschen sowie Familien.