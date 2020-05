Der Parteiausschluss von Andreas Kalbitz habe nichts mit dessen Arbeit für die Partei zu tun, so der AfD-Bundesvorsitzende Jörg Meuthen. Es sei um eine rechtliche Frage gegangen. Kalbitz will nun juristisch gegen die Entscheidung vorgehen.

Der AfD-Bundesvorstand hatte die Parteimitgliedschaft von Kalbitz am Freitagabend beendet. Mit sieben Ja-Stimmen, fünf Nein-Stimmen und einer Enthaltung entschied der Vorstand, die Mitgliedschaft "mit sofortiger Wirkung" aufzuheben. Kalbitz kündigte an, er werde dagegen "alle Rechtsmittel ausschöpfen". Es gehe nicht um eine inhaltliche Auseinandersetzung, sondern um einen "Machtkampf", fügte er unter Anspielung auf Meuthen hinzu.

Unterdessen hat Kalbitz seine Anhänger zum Zusammenhalt in der Partei aufgerufen. "Ich bitte Euch herzlich: Tretet nicht aus, wir machen natürlich weiter. Die Verantwortung für unser Land ist wichtiger als einzelne Personen", sagte Kalbitz am Freitagabend in einem Video bei Facebook. "Und ich bin zuversichtlich, dass wir in Brandenburg auch in Zukunft wieder weiter an diesen Erfolg anknüpfen werden."

Die Mehrheit des Bundesvorstands hatte am Freitag dafür gestimmt, seine Mitgliedschaft wegen Kontakten ins rechtsextreme Milieu für nichtig zu erklären. Kalbitz bekräftigte: "Das letzte Wort ist juristisch noch nicht gesprochen."