Auch der Generalsekretär der CDU Brandenburg, Gordon Hoffmann, sieht in der Kalbitz-Entscheidung keine Richtungsentscheidung der AfD. "Die AfD kann sich vielleicht von Andreas Kalbitz trennen, aber nicht vom menschenfeindlichen Weltbild, das er vertritt. Das ist im Landesverband der Brandenburger AfD schon lange Mainstream. Da der Bundesverband dies weiter toleriert, hat der Rechtsextremismus auch künftig seinen festen Platz in der AfD. Die AfD ist für mich damit ein klarer Fall für den Verfassungsschutz", so Hoffmann. Die Grünen-Landesvorsitzende Julia Schmidt und Fraktionschef Benjamin Raschke forderten, der AfD-Landesverband und die Fraktion müssten sich fragen lassen, ob sie die rechtsextreme Gesinnung ihres Vorsitzenden teilen. "Bei der Brandenburger AfD ist keine Mitte erkennbar, sie scheint komplett im "Flügel" aufgegangen zu sein. Es wirft ein klares Licht auf die Brandenburger AfD und auch auf die AfD-Landtagsfraktion, dass sie sich von einem erwiesenen Rechtsextremisten führen lassen."

Die Linken-Fraktion im Brandenburger Landtag sieht die Entscheidung der AfD nur als "taktisches Manöver", um einer weiteren Beobachtung durch den Verfassungsschutz zu entgehen. Mit dem Schritt gegen Kalbitz ändere sich weder etwas am rechtsradikalen Charakter der AfD, noch werde der rechte Flügel, die Bundespartei oder der Brandenburger Landesverband geschwächt, erklärte der Fraktionsvorsitzende Sebastian Walter. "Die AfD bleibt sich im schlechtesten Sinne treu. Einer deckt den anderen. Gemeinsam stehen sie für eine rechte Radikalisierung in unserer Gesellschaft", so Walter. Die Linke forderte erneut, die AfD in Brandenburg durch den Verfassungsschutz beobachten zu lassen.

Verständnis für die Entscheidung des AfD-Bundesvorstands äußerte der Berliner AfD-Landeschef Georg Pazderski. Kalbitz‘ Ausschluss sei nach dessen Eingeständnissen zur HDJ "zwingend" gewesen. "Es kann und darf in unserer AfD niemals Sonderrechte für Funktionäre geben, wie in den Altparteien. Egal auf welcher Ebene", so Pazderski. Kalbitz habe bei seiner Aufnahme in die AfD "vorsätzlich falsche Angaben" gemacht und habe damit "jedes Vertrauen verspielt." Der Ausschluss von Kalbitz sei "ein deutliches Zeichen, dass wir es mit dem Kampf gegen rechtsextremes Gedankengut in den eigenen Reihen sehr ernst nehmen", so Pazderski.



AfD-Fraktionsmitglieder im Brandenburger Landtag wie Andreas Galau und Dennis Hohloch hatten Kalbitz dagegen schon vor der Entscheidung des Bundesvorstands ihre Rückendeckung zugesagt. Das AfD-Bundesvorstandsmitglied Alexander Gauland sprach am Freitagnachmittag von einer "falschen und für die Partei gefährlichen Entscheidung". Gauland war einst selbst AfD-Landes- und Fraktionschef in Brandenburg.



Sendung: Brandenburg aktuell, 15.05.2020, 19:30 Uhr