In der AfD brodelt es. Um den von Parteichef Meuthen initiierten Rauswurf des Brandenburger Fraktionschefs Kalbitz ist ein Machtkampf entbrannt, der in einer Spaltung der Partei münden könnte. Nun positioniert sich auch der Berliner Fraktionsvorsitzende. Von Jo Goll

"Ich erwarte, dass die AfD-Fraktion in Brandenburg die Mehrheitsentscheidung des Bundesvorstandes respektieren wird", sagt Pazderski. Die Entscheidung gegen Kalbitz sei auf der Grundlage von "Daten, Fakten, Zahlen" gefallen. Dazu komme hoher juristischer Sachverstand innerhalb des Bundesvorstands. "Von den sieben Stimmen, die für den Entzug der AfD-Mitgliedschaft von Andreas Kalbitz gestimmt haben, sind drei Volljuristen", fügt Pazderski selbstsicher hinzu. Mit Beatrix von Storch habe auch die stellvertretende Bundessprecherin mit ihrer juristischen Expertise zum Ausschluss von Kalbitz aus der AfD beigetragen. Diese Juristen in der AfD, so Pazderski weiter, müssten ja schließlich wissen, was sie tun.

Georg Pazderski gibt sich gelassen. Betont lässig beantwortet der Berliner AfD-Fraktionsvorsitzende im Raum 107 des Abgeordnetenhauses die Fragen der Hauptstadt-Presse. In allen seinen Ausführungen derselbe Tenor: Der Beschluss des Bundesvorstandes werde Bestand haben, jeder rechtlichen Prüfung standhalten. Und Andreas Kalbitz in der AfD werde damit bald Geschichte sein. Da ist sich Pazderski sicher. Wirklich?

Meint Pazderski das wirklich ernst? Ausgerechnet Björn Höcke, den man nach Gerichtsbeschluss offiziell als Rechtsextremisten bezeichnen darf, als Schutzwall gegen den Einfluss von Neonazis und Rechtsextremisten? Ja, so Pazderski, "das wünsche ich mir". Man müsse jetzt nach "vorne schauen", endlich "wieder Politik machen" und die "Aufgeregtheiten vergessen". Klingt nach Durchhalteparolen des Oberst a.D., der zudem betont, kritischere Phasen in der AfD erlebt zu haben. Jedenfalls müsse die AfD nun beweisen, dass sie ernsthaft gegen rechtsextremistisches Gedankengut innerhalb der Partei vorgehe und dies schlicht nicht dulde.

Dennoch hätten jetzt in der Partei "unwürdige Machtspielchen" begonnen, die die Partei derzeit ohne Not spalten würden. Was der Partei derzeit definitiv schade, seien "durchschaubare Verratsrhetorik und billige Hassaufrufe gegen Bundesvorstandsmitglieder", sagt Pazderski in Anspielung auf Björn Höcke, der die Kalbitz-Gegner zuletzt als Verräter beschimpft hatte. Höcke, so Pazderski weiter, solle jetzt endlich eine Rolle einnehmen, die der Partei wirklich weiterhelfen würde: "die des Abdichters nach Rechtsaußen."

Wer Pazderski so reden hört, fragt sich immer wieder: Woher nimmt er die Überzeugung, dass sich die tiefe Spaltung der Partei in Wohlgefallen auflösen und sich alles in seinem Sinne entwickeln wird? Wie kommt einer zu dieser Einschätzung, der den Einfluss des rechtsextremen Flügels um Höcke, Kalbitz und Co. schon so hart zu spüren bekam? Als Pazderski im Juli 2019 einen "Appell der 100" mit initiierte, der den Personenkult um Höcke scharf kritisierte und dessen Einfluss in der AfD endlich begrenzt sehen wollte, musste Pazderski dies schon kurze Zeit später bitter bezahlen. Im November wurde er beim Parteitag in Braunschweig als Bundesvorstandsmitglied abgewählt. Die erste klare Niederlage in der recht steilen AfD-Karriere des Georg Pazderski.

Und dennoch: Pazderski wiederholt seit Monaten mantraartig, dass die Öffentlichkeit den Einfluss von Höcke, Kalbitz und Co. in der AfD völlig überschätze. Getreu dem Motto "Die Mannschaft ist der Star" glaubt Pazderski fest daran, dass die Menschen "im Osten die AfD wählen und nicht Björn Höcke oder Andreas Kalbitz". Pazderski bezeichnet es als eine Mär, dass der Erfolg der AfD allein von den Landesverbänden im Osten und charismatischen Chefs wie Höcke und Kalbitz abhänge. Auch da ist sich der Berliner Fraktionsvorsitzende, so erfährt man auf Nachfrage, "ganz sicher". Ob er auch das wirklich glaubt? Schwer zu sagen.