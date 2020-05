Nach der Aufhebung der AfD-Mitgliedschaft des Brandenburger Landeschefs Andreas Kalbitz durch die Bundesspitze berät die Landtagsfraktion, ob er weiter an ihrer Spitze bleiben kann.

In einer Sondersitzung am Montag in Potsdam will die Fraktion nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur prüfen, ob ihre Geschäftsordnung entsprechend geändert werden kann. Nach der geltenden Geschäftsordnung endet die Zugehörighkeit zur Fraktion, wenn jemand nicht mehr Mitglied der AfD ist.

Um das zu ändern, ist eine Zwei-Drittel-Mehrheit der anwesenden Mitglieder notwendig. Anschließend müsste Kalbitz als Vorsitzender bestätigt werden.