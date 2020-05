Attentäter Amri war nicht allein in der Fussilet-Moschee

Neue Zweifel an der Einzeltäter-These: Im Bundestagsuntersuchungsausschuss zum Anschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz sind Hinweise aufgetaucht, wonach der Attentäter Anis Amri möglicherweise nicht allein gehandelt hat. Von Susanne Opalka

Unmittelbar vor dem Anschlag auf den Berliner Breitscheidplatz am 19. Dezember 2016 hatte Attentäter Anis Amri möglicherweise Unterstützung von einem weiteren Islamisten. Das geht nach Informationen von rbb24 Recherche aus der Befragung eines Beamten des Bundeskriminalamts (BKA) im Amri-Untersuchungsausschuss des Bundestags am Donnerstag hervor. Demnach war der Attentäter Anis Amri unmittelbar vor dem Anschlag nicht allein in der Fussilet-Moschee. Den Unterlagen zufolge hielt sich eine weitere Person dort auf, die bislang nicht ermittelt wurde.