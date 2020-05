Bild: dpa/Bernd von Jutrczenka

Corona-Notbetrieb in der Verwaltung - In Berliner Ämtern häuft sich liegengebliebene Arbeit

15.05.20 | 07:50 Uhr

Wegen der Corona-Krise arbeiten die Berliner Ämter im Notbetrieb. Einige Mitarbeiter helfen beispielsweise derzeit in Gesundheitsämtern aus, um Infektionsketten nachzuverfolgen - während in den Bürgerämtern wiederum vieles unerledigt bleibt.



Seit zwei Monaten sind die Flure in den Pankower Bürgerämtern in der Breite Straße, in Prenzlauer Berg, Karow/Buch und in Weißensee wie ausgestorben. Der Bezirk hat seine Dienstgebäude für den Publikumsverkehr geschlossen, der Service für rund 400.000 Einwohner des Bezirks ist auf Corona-Modus heruntergefahren. "Einige Mitarbeiter arbeiten im Home-Office, andere, je nach persönlicher Situation, sind nur eingeschränkt im Dienst", sagt Bezirkssprecherin Nicole Holtz im Gespräch mit rbb|24. Einige Mitarbeiter, die vorher in anderen Ämtern tätig waren, sind auch krisenbedingt zur Unterstützung ins Gesundheitsamt bestellt worden: Acht Mitarbeiter aus dem Bürgeramt, drei aus dem Standesamt und vier aus dem Wohnungsamt wurden abgeordnet, um dabei zu helfen, die Infektionsketten der 654 Pankower Corona-Fälle nachzuvollziehen.

Ämter haben ihren Service zurückgefahren

Seit dem 17. März bekommen Bürger nur noch im Notfall eine Sprechstunde, bei besonders dringenden Anliegen und nach telefonischer Absprache [berlin.de]. Und selbst für wichtige Fälle wurden Sprechzeiten im Jugendamt und im Sozialamt auf zwei Stunden pro Woche verkürzt, eine persönliche Vorsprache ist nur für (Neu-)Anträge bei Mittellosigkeit jeweils dienstags von 9 Uhr bis 11 Uhr möglich. Für die Unterbringung wohnungsloser Menschen gibt es dienstags und donnerstags noch von 9 Uhr bis 11 Uhr Sprechstunden vor Ort. Ansonsten gilt im Bürgeramt genauso wie im Standesamt und im Grünflächenamt: Anliegen, wie Meldebescheinigungen, Wegzug ins Ausland, Abmeldung einer Nebenwohnung, Gewerbezentralregisterauszug oder Anforderung der Steueridentifikationsnummer sollten am besten per E-Mail oder per Telefon an die Behörde gerichtet werden. Bearbeitung kann dauern.

Überlastete Mitarbeiter in der Verwaltung

Doch auch ohne Publikumsverkehr hat sich das Arbeitsaufkommen für die Verwaltung nur zu geringen Teilen verringert. Anträge für neue Personalausweise zum Beispiel wurden weiterhin gestellt. Nach Angaben des Bezirks wurden in den vergangenen Jahren im April durchschnittlich 2.642 Ausweisanträge bearbeitet, im April 2020 schaffte die Verwaltung jedoch nur 497 Stück - und die liegengebliebenen Aufgaben im Amt läppern sich allmählich. "Bei allen angebotenen Leistungen des Bürgeramtes ist damit zu rechnen, dass es bereits jetzt eine vierstellige Anzahl von Vorgängen gibt, die perspektivisch aufzuarbeiten sind", bestätigt Bezirkssprecherin Holtz rbb|24. Um die Anträge, Meldeformulare und Anforderungen von Steuernummern zügig abzuarbeiten, bräuchte die Verwaltung mehr Mitarbeiter, aber die gibt es laut Holtz nicht. "Mit dem vorhandenen Personal werden in naher Zukunft die 'Rückstände' wohl nicht ohne Weiteres bearbeitet werden können. Die Personalplanung ist derzeit schon nicht wirklich auf normale Erkrankungswellen von Mitarbeitenden eingestellt - auf eine eintretende Pandemielage umso weniger." Die Verwaltung will nun zwar schrittweise wieder in den Normalbetrieb, "in den kommenden Wochen und wahrscheinlich Monaten" brauchen die Bürger laut Holtz aber weiterhin mehr Geduld als sonst.

Ein Amt für 350.000 Einwohner

Ähnlich sieht es auch in Berlin-Mitte aus. In dem Bezirk befinden sich die Bürgerämter seit dem 17. März im Notbetrieb [berlin.de], nur der Standort Wedding in der Osloer Straße ist noch für die Anliegen der rund 350.000 Einwohner des Bezirks geöffnet. In dem Dienstgebäude werden zwar weiterhin grundsätzlich alle Dienstleistungen angeboten. "Aber mit Prioritäten", wie es aus der Abteilung Jugend, Familie und Bürgerdienste auf Nachfrage von rbb|24 heißt. "Besonders prioritär sind beispielsweise An- und Ummeldungen, Anträge und Abholung von Dokumenten." Der Publikumsverkehr ist eingeschränkt und Sprechstunden gibt es auch nur für Notfälle. Ad hoc könne derzeit niemand bedient werden, von spontanen Besuchen bittet die Verwaltung abzusehen. Pressesprecher Christian Zielke sagte im Gespräch mit rbb|24, die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes würden aus anderen Bereichen unterstützt, beispielsweise würden mit Fahrzeugen des Ordnungsamtes und des Grünflächenamtes derzeit die Fahrdienste für die Corona-Tests durchgeführt. Dass es in den Ämtern zu einem "Rückstand" komme, sei unvermeidlich, allerdings stelle dieser die Verwaltung vor "vergleichsweise wenig Probleme". In Berlin-Mitte sei man zuversichtlich, den Rückstand beim Hochfahren auf Normalbetrieb abzuarbeiten.

Spandau arbeitet Schwerpunkte ab

In Spandau hat die Verwaltung ihre Leistungen für seine 240.000 Bürger ebenfalls zurückgefahren, die Ämter versuchen sich auf die wichtigsten Aufgaben zu beschränken. "Anträge auf Führungszeugnissen haben Priorität, daher ist hier ist die Bearbeitung laufend", erklärt Amtsleiterin Anke Lausecker rbb|24 auf Anfrage. "Bei der Abholung fertig gestellter Personalausweise bekommt jeder Kunde, der eine Anfrage stellt, einen Termin. Die Bearbeitung von An-, Ab- und Ummeldungen wird ebenfalls prioritär behandelt, da diese Dienstleistung für die Bürger enorm wichtig ist."



Zugleich betont Lausecker, die Corona-Einschränkungen seien in Spandau in fast allen Bereichen spürbar. Noch immer müsse im Einzelfall abgeklärt werden, ob ein Besuch im Bürgeramt derzeit dringend erforderlich ist [berlin.de]. Wie viele Bürgeranliegen im Amt derzeit auf Halde liegen und wie lange das Abarbeiten der angelaufenen Arbeiten dauert, sei derzeit unklar. "Jeder Arbeitsbereich wird für sich Schwerpunkte setzen müssen."