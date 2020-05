Die Einstufung der Kohle-Aktivisten von "Ende Gelände" als linksextremistisch hatte für reichlich Kritik gesorgt. Doch der Berliner Verfassungsschutz bleibt bei seiner Einschätzung. Warum, erklärte der Behördenchef am Mitwoch.

Der Chef des Berliner Verfassungsschutzes, Michael Fischer, hat die Einstufung der Anti-Kohle-Initiative "Ende Gelände" in Berlin als linksextremistisch verteidigt. Der Verfassungsschutz wolle die wichtige Klimaschutzbewegung nicht in Misskredit bringen und beobachte sie auch nicht, sagte Fischer am Mittwoch im Parlamentsausschuss für Verfassungsschutz.

Es gebe aber eine Ortsgruppe mit verfassungsfeindlichen Bestrebungen, die über das gesellschaftlich relevante Thema Klimaschutz Anschluss suche. Es sei Aufgabe des Verfassungsschutzes, als Frühwarnsystem auf Bestrebungen gegen die demokratische Grundordnung aufmerksam zu machen.