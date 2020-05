Franziska Brychcy will Linke-Fraktionschefin werden

Bei der Wahl für die neue Spitze der Berliner Linke-Fraktion gibt es eine weitere Kandidatin. Die Vorsitzende des Bezirksverbands Steglitz-Zehlendorf, Franziska Brychcy, wolle sich bei der Fraktionssitzung am Dienstag zur Wahl stellen, sagte der Sprecher der Fraktion, Thomas Barthel, am Freitag. Die langjährigen Linke-Fraktionsvorsitzenden im Berliner Abgeordnetenhaus, Carola Bluhm und Udo Wolf, geben ihre Ämter zum 2. Juni ab . Als Nachfolger haben sie die Abgeordnete Anne Helm und den bisherigen stellvertretenden Fraktionschef Carsten Schatz vorgeschlagen.

Wie die Tageszeitung "Neues Deutschland" berichtet, hat Brychcy ihre Kandidatur am Freitagnachmittag per E-Mail offiziell erklärt. "Ich möchte euch gern informieren, dass ich mich nach unseren gemeinsamen Debatten zur Zukunft der Fraktion und reiflicher Überlegung für eine Kandidatur als Co-Fraktionsvorsitzende zur Verfügung stelle", zitiert die Zeitung aus dem Schreiben.



Brychcy ist seit 2016 Mitglied des Abgeordnetenhauses und war von 2014 bis 2018 stellvertretende Berliner Landesvorsitzende der Partei. Die Neuköllnerin Anne Helm ist ehemaliges Mitglied der Piraten und erst seit 2016 bei der Linke. Schatz ist Bezirksvorsitzender in Treptow-Köpenick. Das könnte bei der Wahl für den Fraktionsvorsitz durchaus eine Rolle spielen: Bei der Linke ist dabei nicht nur Geschlechterparitiät ein Gesichtspunkt, sondern auch die Zugehörigkeit zu einem Bezirk im Westen oder Osten der Stadt.