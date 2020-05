Veranstaltungen in Räumen mit 150 Menschen sind ab Dienstag in Berlin wieder erlaubt, draußen dürfen sogar 200 anwesend sein. Damit sind Kulturveranstaltungen wieder möglich - viele Theater und Konzerthäuser bleiben trotzdem dicht. Immerhin: Die Bibliotheken öffnen.

Ab dem 2. Juni dürfen in Berlin wieder Veranstaltungen in Räumen für ein Publikum mit bis zu 150 Personen durchgeführt werden. Open Air dürfen sogar 200 Personen anwesend sein. Das hat der Berliner Senat auf seiner Sitzung am Donnerstag beschlossen.

Wie die Senatsverwaltung für Kultur am Freitag konkretisierte, sollen ab 16. Juni unter freiem Himmel bis zu 500 Personen und ab 30. Juni bis zu 1.000 Personen teilnehmen können. In Räumen sind ab dem 30. Juni Veranstaltungen mit bis zu 300 Personen möglich.

Allerdings: Es muss ein Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den Gästen gewährleistet werden.