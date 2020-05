Dass sich das Bundesverfassungsgericht voraussichtlich im Sommer mit dem Berliner Mietendeckel befassen wird, ist seit längerem klar. Jetzt landet das bundesweit einmalige Gesetz auch eine Etage tiefer: CDU und FDP wenden sich ans Landesverfassungsgericht.

Die Fraktionen von CDU und FDP im Abgeordnetenhaus reichen am kommenden Montag ihre Normenkontrollklagen gegen den Mietendeckel beim Berliner Landesverfassungsgericht ein. Das kündigten beide Fraktionen am Mittwoch an.

Auch das Bundesverfassungsgericht überprüft das bundesweit einmalige Gesetz, das den zuletzt stetigen Anstieg der Mieten in Berlin bremsen soll. CDU/CSU und FDP im Bundestag hatten ihre Verfassungsklage am 6. Mai auf den Weg gebracht. Sie gehen davon aus, dass der Deckel nicht mit dem Grundgesetz vereinbar ist.