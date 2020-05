Neue Erkenntnisse zu Vorfall am 1. Mai

Die Polizei sucht nach dem Angriff auf ein ZDF-Kamerateam am 1. Mai in Berlin nach Zeugen. Die Ermittler gehen nun von einer weit größeren Zahl von Angreifern aus, als bislang angenommen.

Der Überfall auf das ZDF-Kamerateam am 1. Mai in Berlin ist der Polizei zufolge durch eine größere Gruppe von Angreifern als bisher bekannt erfolgt. Zudem gibt es weitere Hinweise, dass die Täter geplant vorgegangen sein könnten, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Bis zu 25 maskierte Menschen seien demnach beteiligt gewesen und hätten in Kleingruppen auf das Team eingetreten und eingeschlagen, zum Teil auch mit Metallstangen, heißt es in einem Zeugenaufruf der Polizei [berlin.de/polizei].