Während der vergleichsweise autoarmen Hochphase der Corona-Pandemie sind in Berlin zahlreiche Pop-up-Radwege entstanden. Jetzt signalisiert die Verkehrsverwaltung des Senats: Sie alle sollen möglichst dauerhaft bleiben. Von Birgit Raddatz

Eigentlich lohnt sich die gelbe Markierung, die Bauarbeiter am Mittwochmorgen ziehen, schon gar nicht mehr. Denn am Sonntag läuft die Frist für die Pop-up-Radwege aus. Doch jetzt stellt die Verkehrsverwaltung des Senats klar: Die zunächst nur temporär angedachten Pop-up-Radwege sollen in dauerhafte Radwege umgewandelt werden. Sprecher Jan Thomsen sagte dazu dem rbb: "Wir wollen sie nicht abbauen, um sie dann wieder neu aufzubauen."

Erst am Mittwoch ist ein weiteres kleines Stück Pop-up-Radweg entstanden: auf der Frankfurter Allee, auf der Höhe des U-Bahnhofs Samariterstraße, stadteinwärts. Für die Bauarbeiter, die die gelbe Markierung gezogen haben, gab es Blumen vom Verein "Changing Cities" und der Bezirksbürgermeisterin Monika Herrmann (Grüne).

Der Senat befinde sich bei der Genehmigung "in der finalen Abstimmung", so Thomsen. Möglichst alle der auf über zehn Kilometer entstandenen Radwege sollen demnach erhalten werden.

Pop-up-Radwege in Berlin umfassen bereits zehn Kilometer

Verkehrswende in Corona-Zeiten

Der Bezirk Mitte hat bisher nur ein Teilstück am Schöneberger Ufer als Pop-up-Radweg errichtet. Wenn es nach der zuständigen Bezirksstadträtin Sabine Weißler geht, soll bald die Müllerstraße folgen. Hier führe der Senat derzeit Verhandlungen mit der BVG, denn auch die Busse müssen regelmäßig auf die Radwege ausweichen. Für Weißler haben die Radwege "Symbolcharakter". "Man sieht sofort, dass der öffentliche Raum anders verteilt wird."

Eine Umverteilung, die sich die Aktivistinnen und Aktivisten vom Verein "Changing Cities" sehr wünschen. Sie verstehen sich als Stimme der Zivilgesellschaft. Zwar ist der Senat für die Anordnung der Pop-up-Radwege zuständig, die Bezirke müssen diese dann aber umsetzen. Sie können und sollen außerdem aktiv Vorschläge einbringen. Das klappe nicht in allen Bezirken so gut wie in Friedrichshain-Kreuzberg, sagt "Changing Cities"-Sprecherin Ragnhild Soerensen: "Wir würden uns dort, wo es dieses Gerangel gibt, ein eindeutiges Zeichen vom Senat wünschen, der sagt: Wir müssen ran!"

Die Pop-up-Radwege seien zwar genau das, was Berlin brauche, so Soerensen. "Wenn nach einer Straße, die gut ist, nichts mehr kommt, ist man aber wieder verloren." Deshalb wünsche sie sich ein Radwege-Netz, das bezirksübergreifend funktioniert. So steht es auch im Mobilitätsgesetz. Dass das teilweise schneller umsetz bar ist, haben die temporären Radwege gezeigt.

Sendung: Inforadio, 28.05.2020, 18:24 Uhr