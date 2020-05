Bild: Alexander Rentsch/Netzfest

Interview | re:publica im "digitalen Exil" - "Wir dringen in ganz andere Kommunikationsformen vor"

05.05.20 | 17:19 Uhr

Die Corona-Krise hat auch die Digitalkonferenz re:publica verändert. Statt mit tausenden Besuchern in Berlin wird sie am 7. Mai zum ersten Mal wirklich nur digital stattfinden. Das Konzept entstand in nur wenigen Wochen, wie Geschäftsführer Andreas Gebhard erklärt.

Wegen des Verbots von Großveranstaltungen wird die Digitalkonferenz re:publica am 7. Mai zum ersten mal rein digital stattfinden – offen und kostenlos für alle. Auf der Plattform re-publica.tv widmen sich vier Kanäle aktuellen Digitalthemen wie Verschwörungstheorien, Gewalt im Netz oder den Veränderungen der Arbeitswelt in Corona-Zeiten. Zu den Sprechern gehören unter anderem Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD), der YouTuber Rezo, das Team des NDR-Corona-Podcasts und Ingo Senftleben, ehemaliger Spitzenkandidat der Brandenburger CDU bei der vergangenen Landtagswahl.

rbb|24: Herr Gebhard, die re:publica im "digitalen Exil" ist innerhalb der letzten sechs Wochen entstanden. Das Ergebnis ist ein Konzept, das Sie selbst "Prototyp" nennen. Wie liefen die Wochen seit dem Beginn der Corona-Maßnahmen für Sie und Ihr Team ab? Andreas Gebhard: Das alles hat uns natürlich sehr erwischt, so wie jeden. Wir sind mit dem Willen angetreten, Anfang Mai wieder eine große Konferenz zu veranstalten. Alle haben darauf hingearbeitet, wir waren mit hunderten Speakern und Partnern im Gespräch – also mitten auf dem Höhepunkt der Vorbereitung. Am 12. März haben wir diesen Prozess dann gestoppt und ein völlig neues Format entwickelt, das sich ganz anders anfühlt. Die Lernkurve war für uns alle im Team riesig, weil wir uns auf einmal in einem ganz anderen Genre befinden. Es war eine Achterbahnfahrt.

Zur Person Andreas Gebhard ist Mitgründer und Geschäftsführer der re:publica.

Nun werden online trotzdem fast 90 Sprecherinnen und Sprecher in mehr als 50 Panels zu sehen und zu hören sein. Wie würden Sie das Ergebnis selbst beschreiben? Es ist ein bisschen: 'Jetzt erst recht!' Kurz zusammengefasst ist es ein Überblick über den Status quo der digitalen Gesellschaft – mit der Limitierung, dass man sich eben nicht in größeren Gruppen treffen kann. Normalerweise sind spannende Diskussionen und die Möglichkeit, sich real treffen zu können, Hauptpfeiler unserer Veranstaltung – das werden wir auch nicht hundertprozentig abfangen können. Wir experimentieren trotzdem mit verschiedenen interaktiven Formaten. Kernbotschaft ist, dass wir auch in schwierigen Zeiten das Sprachrohr der digitalen Gesellschaft sind. Es wird trotz allem ein großes Fest.

Wie genau sieht diese Interaktivität aus? Es gibt grob zwei Varianten. Zum einen ganz klassisch programmbezogen: beispielsweise in der Begleitung der Sessions via Social Media oder mit dem anschließenden "Deep Dive". Das sind Frage-und-Antwort-Sessions mit den Speakern, quasi Nachfolgediskussionen, wie sie auch sonst stattfinden würden, wenn Leute aus einer Session kommen oder in einer Session Fragen stellen. Zum anderen versuchen wir, mit einzelnen Tools auch zufällige Begegnungen zu ermöglichen, so wie man es zum Beispiel aus dem Hof der re:publica kennt. Da wird es auch eine ganze Reihe von künstlerischen Aktionen geben. Inwiefern hat Corona auch inhaltlich noch Einfluss auf die re:publica genommen? Das ist natürlich ein roter Faden in der Veranstaltung, aber nicht das allein bestimmende Thema. Wir haben zum Beispiel den "re:work"-Kanal, der sich nur mit den Auswirkungen der letzten Wochen auf die Arbeitswelt und das Leben bezieht. Gesellschaftliche Akteure, wie öffentliche Institutionen oder Unternehmen, die sowieso bei uns zusammenkommen, ordnen die aktuelle Lage aus ihrer Perspektive ein.

Die re:publica im rbb re:publica Radioeins live auf der re:publica re:mote Radioeins begleitet die Onlinekonferenz live im Programm und auf radioeins.de. Im Programm: Gespräche mit Menschen, die die Konferenz veranstalten und dort auftreten - und alle Kanäle des Events zum Dabeisein.

In vielen Arbeitsbereichen wie beispielsweise Ämtern, Schulen und Universitäten wurde in den letzten Wochen in Rekordzeit digitalisiert. Welche Chancen bringt diese Zeit mit sich? Auf der einen Seite zeigt sie Versäumnisse. Man sieht, dass man hier und da hätte schneller agieren können. Damit kann man sich aber nicht aufhalten. Die Kernveränderung wird sein, dass man sieht, dass Dinge möglich sind, die vorher Ewigkeiten gedauert hätten. Ich hoffe – und das werden die nächsten Monate zeigen -, dass das alles für einen Schub für die digitale Infrastruktur sorgt. Wenn wir die Frage konkret auf die re:publica runterbrechen, dann dringen wir mit diesem neuen Format - mit diesem Prototypen, um das noch mal ganz deutlich zu sagen - in ganz andere Kommunikationsformen vor, die noch eine sehr wichtige Rolle spielen werden. Wir haben uns auch radikal transformiert, in sehr kurzer Zeit. Heißt das, die re:publica könnte in Zukunft ganz anders aussehen? Wir dürfen nicht vergessen, wie kurzfristig das alles ist. Wenn wir die digitale re:publica gemacht haben, dann müssen wir uns kurz schütteln und schauen, wo wir stehen. Wir werden ganz genau hingucken und uns dann die nächsten Schritte überlegen. Deswegen tun wir uns da im Moment etwas schwer, irgendetwas anzukündigen, weil wir alle den Prototypen noch nicht live gesehen haben. Und deshalb freue ich mich sehr darauf. Vielen Dank für das Gespräch.

Das Interview führte Florian Dietz, rbb|24.

Sendung: Fritz, 06.05.2020, 17.20 Uhr