Gleichzeitig sollen sie mit den Menschen ins Gespräch kommen und sie für die ökologische Vielfalt, die auch in Großstädten vorhanden ist, sensibilisieren, wie die Senatsverwaltung für Umwelt am Montag mitteilte. Das Projekt ist zunächst bis Ende 2021 angelegt und kostet jährlich zwei Millionen Euro.

Als erste Kommune Deutschlands setzt Berlin eigene “Ranger“ im gesamten Stadtgebiet ein. Sie sollen zum einen ökologisch bedeutsame Flächen in der Innenstadt und am Stadtrand schützen und beobachten.

Umweltsenatorin Regine Günther (Grüne) betonte, die Stadtnatur-Ranger könnten "Wissen und Wertschätzung für die Biodiversität und das Stadtgrün vermitteln und so die Freude an der städtischen Natur wecken." Trägerin des Projektes ist die Stiftung Naturschutz Berlin. "Die Ranger werden nicht nur in ausgewiesenen Schutzgebieten tätig sein, sondern in Absprache mit den Bezirksämtern auch in Kleingartenanlagen, auf Brachflächen oder auf Friedhöfen", sagte Stiftungsleiterin Annette Nawrath.

Das Gesamtprojekt wird während der rund zweijährigen Laufzeit wissenschaftlich begleitet. Dann soll entschieden werden, ob und wie der Einsatz der Rangerinnen und Ranger nach 2021 weitergeführt wird.

Sendung: Abendschau, 18.05.2020, 19:30 Uhr