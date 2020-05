Berlins Kultursenator Klaus Lederer (Linke) hat die Entlassung des langjährigen Leiters der Stasiopfer-Gedenkstätte Hohenschönhausen, Hubertus Knabe, verteidigt. In seinen Erklärungen vor dem Untersuchungsausschuss des Abgeordnetenhauses sagte Lederer am Dienstag, Knabe habe monatelang nichts gegen Vorwürfe der sexuellen Belästigung in der Einrichtung unternommen.



Lederer ist Vorsitzender des Stiftungsrates der Gedenkstätte, der im November 2018 Knabe abberufen hatte. Laut Lederer hat seine Senatsverwaltung die Rechtsaufsicht über die Gedenkstätte.



Mehrere Volontärinnen, Mitarbeiterinnen und Praktikantinnen hatten der "Führungsetage" der Gedenkstätte jahrelanges sexistisches Verhalten vorgeworfen und im Sommer 2018 während der MeToo-Debatte an Kulturstaatsministerin Monika Grütters und Lederer geschrieben.