rbb-24-nutzer Berlin Dienstag, 19.05.2020 | 13:42 Uhr

Das ist wenig überraschend, dass eine Behörde, die sich nicht parlamentarisch kontrollieren lässt, diejenigen angreift und diffamiert, die sich für eine liberale Gesellschaft einsetzen und gleichsam Zielgruppe rechtsextremen Hasses sind. Das legitimiert Rechtsextremismus, u.a. in der Form von Teilen der Brandenburger Polizei, die nachweislich teil eines rechtsextremen Netzwerks sind, "DC", und vor einem Graffito gegen besagte Aktivist*innen posierten.



Wenn der VfS nicht so "aktiv" wäre in Sachen V-Leute, hätten rechtsextreme Netzwerke in diesem Land nicht halb so viele Devisen. Aber Nazis gibt es ja angeblich nur wenige.



Bzgl. der Forderungen der Klimaaktivist*innen lässt sich also folgern, dass der VfS in Teilen der umweltpolitischen Ziele der Bundesregierung Linksextremismus sieht? Schon wieder Realsatire aus Brandenburg, wieder im Zusammenhang mit Rechtsextremismus.



Tabula Rasa mit den Verfassungsschutzbehörden - dort sollte kein Stein auf dem anderen bleiben!