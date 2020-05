Die AfD-Jugendorganisation "Junge Alternative für Deutschland" und der "Flügel" in der AfD dürfen als Verdachtsfälle in den Verfassungsschutzbericht 2019 des Bundes aufgenommen werden. Das hat das Verwaltungsgericht Berlin am Donnerstag in zwei Eilverfahren entschieden.



Außerdem dürfe die Zahl der Mitglieder der "Jungen Alternative" und des "Flügels" in der Kategorie "Rechtsextremismuspotenzial" im Bericht aufgeführt werden. (AZ: VG 1 L 95/20 und VG 1 L 97/20)