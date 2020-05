Der Berliner CDU-Abgeordnete Markus Klaer ist tot. Der 51-Jährige sei völlig überraschend verstorben, teilte die Fraktion am Freitag mit. Man sei "tief erschüttert", sagte der Fraktionschef Burkard Dregger. Zur Todesursache ist nichts bekannt.

Klaer stammte aus Geseke in Nordrhein-Westfalen. 1999 trat der Diplom-Vermessungsingenieur der Berliner CDU bei und war Mitglied im Ortsverband Alt-Tempelhof. Der Fraktion im Abgeordnetenhaus gehörte er von 2011 bis 2016 an und war zuletzt im August vergangenen Jahres erneut ins Parlament eingezogen. Er rückte für Hildegard Bentele nach, die ins Europa-Parlament gewechselt war.

Klaer war im Hauptausschuss und Wissenschaftsausschuss aktiv. Bekannt wurde er auch als langjähriger Vorsitzender des Arbeitskreises Lesben und Schwule in der Berliner CDU. Er gehörte auch dem Lesben- und Schwulenverband in Deutschland als Vorstandsmitglied an, außerdem dem Bundeswehrverband.

Der CDU-Landesvorsitzende Kai Wegner würdigte Klaer mit den Worten: "Er war viele Jahre über Parteigrenzen hinweg ein angesehener Parlamentarier im Abgeordnetenhaus und er hat sich als Landesvorsitzender der Berliner Lesben und Schwule Union unermüdlich dafür eingesetzt, dass Homosexuelle in der Union ihre politische Heimat haben und sich ganz selbstverständlich bei uns engagieren."