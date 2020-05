Kubitzki grenzt sich nicht politisch von Kalbitz ab, er stört sich an dem Chaos, dass der Konflikt in der Partei stiftet. Nach der Entscheidung über Kalbitz ist in der AfD ein offener Machtkampf ausgebrochen. Er werde nie auf die Arbeit im Kreisverband angesprochen, so Kubitzki, sondern solle sich ständig zu "Aussagen von irgendwelchen großen Funktionären unserer Partei äußern", was er aber nicht mache.

Zudem stört sich der Abgeordnete, der auch Vorsitzender des AfD-Kreisverbandes Spree-Neiße ist, daran, dass hauptsächlich Kalbitz die Erfolge der AfD in Brandenburg angerechnet werden. Kubitzki sagte Brandenburg aktuell: "Es ist nicht nur Herr Kalbitz, der hier ein bisschen die Ärmel hochgekrempelt hat. Es sind viel die kleinen Leute und die kleinen Mitglieder, die etwas gemacht haben."