Brandenburgs AfD-Landes- und Fraktionschef Andreas Kalbitz ist ab sofort nicht mehr Mitglied der AfD. Er habe verschwiegen, Mitglied bei dem verbotenen Neonazi-Verein Heimattreue Deutschen Jugend (HDJ) und den rechtsradikalen Republikanern gewesen zu sein, erklärte ein Parteisprecher am Freitagnachmittag. Damit sei seine Aufnahme in die Partei nichtig. In dem entsprechenden Beschluss heißt es, die Mitgliedschaft sei mit sofortiger Wirkung aufgehoben, "wegen des Verschweigens der Mitgliedschaft in der "Heimattreuen Deutschen Jugend" (HDJ) und "wegen der Nichtangabe seiner Mitgliedschaft" bei den Republikanern zwischen Ende 1993 und Anfang 1994. Die HDJ steht auf der sogenannten Unvereinbarkeitsliste der AfD. Wer Mitglied einer Gruppierung war, die auf dieser Liste steht, darf nicht in die AfD aufgenommen werden.

Kalbitz selbst hatte am Donnerstag eingeräumt, sein Name könne auf einer Kontaktliste der HDJ gestanden haben. Er sei aber kein Mitglied der Organisation gewesen. Der Entscheidung am Freitag hatte er "gelassen" entgegengeblickt, wie er am Donnerstag sagte.



Der Brandenburger Verfassungsschutz hatte dagegen keine Zweifel an Kalbitz' Mitgliedschaft in der HDJ. Kalbitz sei nachweislich Mitglied der rechtsextremen, verbotenen HDJ gewesen, sagte Landesverfassungschef Jörg Müller am Donnerstag dem rbb. "Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat eine Mitgliederliste, auch mit einer Mitgliedsnummer, die klar eine 'Familie Andreas Kalbitz' aufführt. Daneben gibt es auch noch Fotos und auch seine eigenen in Teilen und stückweise vorgetragenen Eingeständnisse, an Zeltlagern der HDJ teilgenommen zu haben", so Müller im rbb-Inforadio.