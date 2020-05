Kein Dienstfahrzeug der Brandenburger Landesregierung hält den EU-Grenzwert von 130 Gramm pro Kilometer des klimaschädlichen Kohlendioxids (CO 2 ) ein. Das geht aus einer Antwort des Finanzministeriums in Potsdam auf eine Anfrage der AfD-Landtagsfraktion zu den Dienstwagen der Kabinettsmitglieder hervor. Der Grenzwert von 130 Gramm CO 2 gilt seit 2015; ab 2020 beträgt er nur noch 95 Gramm.

Den größten CO 2 -Ausstoß verursachen nach einer Übersicht der Deutschen Umwelthilfe (DUH) zwei BMW 7er Hybrid, mit denen Wissenschaftsministerin Manja Schüle und Staatskanzlei-Chefin Kathrin Schneider (beide SPD) unterwegs sind. Im Realbetrieb stoßen die Autos 252 Gramm CO 2 je Kilometer aus. Dahinter landet Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) mit seinem Dienstwagen Mercedes S-Klasse, der laut DUH auf 239 Gramm CO 2 pro Kilometer kommt.