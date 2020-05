Kabinett will Personalie bekanntgeben

Vor vier Jahren verlagerte der Jurist Andreas Behm seinen Arbeitsplatz von Berlin nach Brandenburg - ein Schritt, der sich offenbar ausgezahlt hat: Am Dienstag wird er voraussichtlich zum neuen Chef-Ankläger Brandenburgs ernannt. Von Oliver Soos

Der 61-jährige Behm arbeitet seit August 2016 im brandenburgischen Justizministerium. Hier leitete er die Abteilung für Strafrecht, Justizvollzug und Soziale Dienste. Zuvor war Behm von 2006 bis 2016 Leitender Oberstaatsanwalt in Berlin, in der größten Staatsanwaltschaft Deutschlands.

Das Brandenburger Kabinett will am Dienstag mitteilen, wer künftig Generalstaatsanwalt des Landes wird. Nach übereinstimmenden Medienberichten wird der Jurist Andreas Behm das Amt des brandenburgischen Chef-Anklägers übernehmen.

Koppers kann Chefanklägerin in Berlin werden

Während seiner Zeit in Berlin machte Behm auch negative Schlagzeilen. Im Jahr 2014 setzte er eine Anklage gegen den Rapper Bushido durch, der in einer Textzeile den damaligen Regierenden Bürgermeister Klaus Wowereit (SPD) mit üblen Schimpfwörtern beleidigt hatte. Fachexperten der Berliner Staatsanwaltschaft warnten damals, dass eine Anklage keinen Bestand haben könnte, doch Behm setzte sie durch und scheiterte. Zudem geriet Behm wegen einer angeblichen Falschaussage selbst unter Beschuss. Laut Medienberichten hatte Behm vor Gericht ausgesagt, er habe mit Wowereits Anwalt vor dem Prozess keine Absprachen getroffen, was der Anwalt selbst aber anders darstellte.

Ebenfalls im Jahr 2014 musste sich Behm im Zuge von Ermittlungen zum Thema Schrottimmobilien beim Berliner CDU-Abgeordneten Michael Braun entschuldigen. Dessen Kanzlei war durchsucht worden, ohne dass vorher die Immunität des Politikers aufgehoben worden war.

Für Negativ-Schlagzeilen sorgte Behm außerdem im Jahr 2016. Nach einer Razzia im "Artemis", dem größten Bordell Berlins, zog er einen Vergleich zum Gangster Al Capone, doch dann kam es nicht mal zu einem Hauptverfahren, weil die Anklageschrift zu dünn und fehlerhaft gewesen sein soll.