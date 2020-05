Für die nächste Bundestagswahl werden mehrere Wahlkreise in Brandenburg, Nordrhein-Westfalen, Bayern und Thüringen neu zugeschnitten. Mit diesem Beschluss vom Donnerstagabend reagiert der Bundestag auf die jüngste Bevölkerungsentwicklung in einigen Regionen. Grundsätzlich soll die Zahl der Einwohner in den bundesweit 299 Wahlkreisen nämlich möglichst wenig voneinander abweichen.

In Brandenburg wird die Havelstadt Werder (Potsdam-Mittelmark) jetzt einem neuen Wahlkreis zugeteilt. Bis jetzt hat die Stadt in dem bevölkerungsstärksten Wahlkreis 61 gemeinsam mit Potsdam, Potsdam-Mittelmark II und Teltow-Fläming II gelegen. Da der Wahlkreis das Bevölkerungslimit übertraf, musste Werder an den Wahlkreis 60 verlagert werden, sagte ein Sprecher des Innenministeriums Brandenburgs gegenüber rbb|24. Von den Neuzuschnitten sei in Brandenburg nur Werder betroffen.