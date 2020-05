Drogendelikte an Brandenburger Schulen nehmen ab

Die Zahl aller Drogendelikte hat sich in Brandenburg dagegen von 2013 bis 2019 fast verdoppelt. Im Vorjahr gab es 9.616 Fälle und damit 4.472 mehr als vor sechs Jahren. Laut Kriminalitätsstatistik gibt es immer mehr junge Drogendealer. 2013 waren 28 Prozent der Tatverdächtigen zwischen 14 und 20 Jahre alt. 2019 war diese Altersgruppe auf 36 Prozent gestiegen.

An den Brandenburger Schulen sind im vergangenen Jahr 177 Fälle von Rauschgiftkriminalität gemeldet worden. Das waren 35 weniger als 2018, wie das Innenministerium in Potsdam der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.

Im vergangenen Jahr hat es nach Angaben des Polizeipräsidiums Brandenburg landesweit 622 Veranstaltungen zur Drogenprävention an Schulen gegeben, 50 mehr als im Jahr zuvor. Stübgen betont: "Es bleibt daher wichtig, dass wir die gute Zusammenarbeit von Schulen und Polizei fortsetzen." Das sei der "beste Schutz" vor Drogen.

Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) zeigte sich erfreut über den leichten Rückgang der Drogenkriminalität an den Schulen, warnte aber vor einer Überbewertung. "Es handelt sich schließlich um Kontrolldelikte und wir müssen davon ausgehen, dass es auch Fälle gibt, die nicht bemerkt wurden", sagte er.

Als Folge der verstärkten polizeilichen Präventionsarbeit an den Schulen haben auch die Kontrollen dort zugenommen. Nach Einschätzung des Humanistischen Regionalverbands Brandenburg/Belzig hat sich die Verteilung illegaler Drogen vom Schulhof auf den Bereich außerhalb verlagert.

Nach Angaben der Geschäftsführerin der Brandenburgischen Landesstelle für Suchtfragen, Andrea Hardeling, gibt es eine "relative Dunkelziffer", die höher sei als die offizielle Zahl der Drogendelikte an den Schulen. Besonders in den Schulklassen fünf bis zehn müsse Suchtprävention aktiv angeboten werden.

"In einigen Schulen gibt es einen großen Bedarf an Suchtprävention, da werden Fachkräfte geholt, wenn es zu einem Vorfall gekommen ist", sagt Hardeling. Viel wichtiger aber seien Konzepte, wie die Schulen grundsätzlich mit dem Thema umgehen. "Da gibt es noch zu wenig Ressourcen in den Schulen und zu wenig Zeit dafür."