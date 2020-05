Hunderte Menschen haben sich in Berlin am Sonntag dafür eingesetzt, dass die Hauptstadt mehr Flüchtlinge aufnimmt. Dafür demonstrierten sie vor dem Roten Rathaus. Der Protest war Teil eines Aktionstages, der in insgesamt acht EU-Staaten stattfand.

Bei einer Demonstration am Sonntag vor dem Roten Rathaus in Berlin-Mitte haben die Teilnehmer die Evakuierung der Flüchtlingslager an den EU-Außengrenzen und die Aufnahme geflüchteter Menschen gefordert. Zu der Kundgebung unter dem Motto "Leave No One Behind" (Niemanden zurücklassen) hatte das Bündnis Seebrücke aufgerufen.

Obwohl sich in Deutschland mehr als 150 Städte als "sichere Häfen" zur Aufnahme von Flüchtlingen bereit erklärt hätten, habe die Bundesregierung bislang lediglich 47 Minderjährige aus dem Lager Moria auf Lesbos nach Deutschland geholt, kritisierte das "Seebrücke"-Bündnis.

Die Teilnehmer stellten Schilder mit ihren Forderungen und Schuhe vor den Rathaus-Eingang und klemmten Papierschiffchen in das Gitter vor der Eingangstür. Die Organisatoren in Berlin fordern, mehr Flüchtlinge in der Hauptstadt aufzunehmen.