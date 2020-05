Demonstration mit 100 Traktoren in Mitte erwartet

Landwirte protestieren in Berlin

Aufgrund motorisierten Protests ist auch am Donnerstag mit Behinderungen auf den Berliner Straßen zu rechnen: Landwirte wollen mit 100 Traktoren gegen die Bundesumweltministerin protestieren. Sie fühlen sich durch einen Bericht zur Lage der Natur diffamiert.

Kaum ist die Demonstration von Busreise-Unternehmen Geschichte, wird es auf den Straßen in Berlin-Mitte wieder voll: Wegen bundesweiter Proteste von Landwirten kommt es am Donnerstag erneut zu Verkehrseinschränkungen. Rund 100 Traktoren sollen zwischen 10 und 12 Uhr auf den Straßen rund um das Willy-Brandt-Haus unterwegs sein, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.