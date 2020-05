Die Variante hätte laut Deges mehrere Vorteile. Der Abstand zur Eichkampsiedlung wäre größer, zudem wäre "eine " Höherlegung der Autobahn A115 nicht erforderlich , die Rampe an der Anschlussstelle wäre noch auf circa 200 Meter entlang der Eichkampsiedlung". Auf den bisher geplanten Tunnel Jafféstraße/Messedamm könnte möglichlicherweise ganz verzichtet werden, was weniger Aufwand bedeuten und Zeit sparen könnte. Zudem wäre die Messe besser angeschlossen.

Es gibt aber auch Nachteile, so die Deges. Die Anschlussstelle wäre deutlich kleiner als bislang geplant, was Staus in den umliegenden Straßen verlängern könnte. Außerdem würden "städtebauliche Potenzialflächen" entfallen. Der Plan sieht zudem keinen Lärmschutz an der Jafféstraße vor.

Das größte Problem aber könnten die Anwohner in Knobelsdorffstraße und der Reichsstraße bekommen: Sie müssten laut Prognose der Deges mit täglich 700 beziehungsweise 600 Fahrzeugen mehr rechnen - während in der Jafféestraße pro Tag rund 5.000 Fahrzeuge weniger unterwegs wären.

Der Vorschlag sei mit Senatsverwaltung und Bezirken abgewogen worden, heißt es in dem Deges-Papier, "Im Dialog mit allen Betroffenen wurde beschlossen, die 'Variante für die Stadt' als tragfähige Kompromisslösung in der Planung weiter zu verfolgen."