Radfahrer haben am Samstag in Berlin und vielen anderen deutschen Städten neue Wege für sich geschaffen - symbolisch. Anlass war der von Greenpeace und dem ADFC ausgerufene "Aktionstag Pop-Up-Radspuren".

Die Teilnehmer richteten am Mittag in Reinickendorf und im Wedding vorübergehend neue Radstreifen ein – mit Menschen und Pylonen als Abgrenzung. "Wir demonstrieren bewusst in Bezirken, in denen es Radfahrende besonders schwer haben. Hier trauen sich Menschen nicht auf das Rad, weil sie schlichtweg Angst vor dem Pkw-Verkehr haben", teilte der teilnehmende Verein Changing Cities mit. Am Nachmittag gab es Aktionen in Charlottenburg an der Kaiser-Friedrich-Straße und in Neukölln an der Hermannstraße.