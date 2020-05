Der 72-jährige Gysi hat die parlamentarische Arbeit der Linken in den vergangenen 30 Jahren so stark geprägt wie sonst niemand. Zweimal leitete er für jeweils zehn Jahre die Bundestagsfraktion der Partei, die lange Zeit PDS hieß und später in Linkspartei und Die Linke umbenannt wurde. Dazwischen lag eine fünfjährige Unterbrechung, in der er zeitweise ganz aus der Politik ausstieg.

Im Oktober 2015 gab Gysi den Fraktionsvorsitz ab. Es folgte eine glanzlose dreijährige Amtszeit als Präsident der Europäischen Linken. Nach dem schlechten Abschneiden bei der Europawahl 2019 gab er den Posten wieder auf. Im Bundestag ist der scharfzüngige Berliner seit 2015 das, was im Politjargon etwas abfällig Hinterbänkler genannt wird. Lange Zeit war er nur stellvertretendes Mitglied im Auswärtigen Ausschuss, bevor er immerhin zum ordentlichen Mitglied befördert wurde.