"Deutsche Wohnen Co. enteignen" will Senat verklagen

Nach monatelangem Warten hat das Berliner Bündnis "Deutsche Wohnen Co. enteignen" die Nase voll: Es will den Senat nun auf juristischem Wege zu einer Entscheidung über die Zulässigkeit des geplanten Volksbegehrens zur Enteignung großer Wohnungskonzerne zwingen.

Eine entsprechende Klage werde am kommenden Montag beim Verwaltungsgericht eingereicht, kündigte die Initiative am Mittwoch an.