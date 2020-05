Die Jugendämter in Berlin und Brandenburg sind im vergangenen Jahr wegen möglicher Kindeswohlgefährdung öfter aktiv geworden. Wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Dienstag mitteilte, stieg die Zahl der Verfahren gegenüber dem Vorjahr in Berlin um 15, in Brandenburg um 14 Prozent. Betroffen waren demnach in der Hauptstadt 17.050 Kinder und Jugendliche, in Brandenburg 6.859.

Akut gefährdet waren in Berlin 19 Prozent der Betroffenen, in Brandenburg 20 Prozent. In diesen Fällen sei "eine erhebliche Schädigung des körperlichen, geistigen oder seelischen Wohls des Kindes oder Jugendlichen bereits eingetreten oder mit ziemlicher Sicherheit zu erwarten" gewesen, hieß es.