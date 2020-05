Der AfD-Bundesvorstand hatte Andreas Kalbitz am vergangenen Freitag aus der Partei ausgeschlossen - wegen des Verschweigens der Mitgliedschaft in der "Heimattreuen Deutschen Jugend" (HDJ) und der Nichtangabe seiner Mitgliedschaft bei den Republikanern zwischen Ende 1993 und Anfang 1994. Kalbitz will gegen seinen Rauswurf juristisch vorgehen. Der Parteiausschluss löste einen Machtkampf in der Partei aus. Die Brandenburger AfD-Landtagsfraktion etwa stellte sich hinter ihren früheren Chef, änderte sogar die Geschäftsordnung, womit Kalbitz nun in der Fraktion bleiben kann.



Kalbitz sagte am Montag auf die Frage, ob er die Mitgliedschaft der Republikaner bei der Aufnahme angegeben habe: "Das wird sich im Zuge des Verfahrens klären." Für die Mitgliedschaft bei den Republikanern liege kein Verstoß gegen die Satzung vor, weil die Republikaner nicht als rechtsextrem eingestuft worden seien und nicht auf der Unvereinbarkeitsliste der AfD stünden. Er habe "diese Mitgliedschaft bei den Republikanern immer angeführt". Spätestens als dies hätte bekannt sein müssen, hätte der AfD-Bundesvorstand reagieren müssen, was er nicht getan habe, sagte Kalbitz.