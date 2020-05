Das Berliner Projekt Maneo hat 2019 so viele Angriffe auf Schwule, Lesben oder Transsexuelle ermittelt wie noch nie. Insgesamt seien 559 solcher Attacken gezählt worden, teilte das Anti-Gewalt-Projekt am Freitag in Berlin mit. Das waren 177 Fälle, beziehungsweise 32 Prozent mehr als im Jahr davor. In den meisten Fällen waren Schwule und männliche Bisexuelle betroffen (395 Fälle).