Während Diebstähle abgenommen haben, sind die registrierten Fälle von Körperverletzung oder Sexualdelikten gegen Frauen in Berlins "Öffis" im vergangenen Jahr leicht gestiegen. Ein U-Bahnhof wird besonders oft zum Tatort.

So wurden im vergangenen Jahr in Bussen und Bahnen von BVG und S-Bahn insgesamt 1.043 "Delikte mit Gewaltcharakter" registriert, darunter 679 Fälle von Körperverletzung und 208 Sexualdelikte. Im Jahr 2018 waren es insgesamt 936 Gewaltstraftaten: 588 Fälle von Körperverletzung und 199 Sexualdelikte.

Im Vergleich zu anderen Tatorten werden Frauen besonders häufig in U-Bahnhöfen Opfer von Straftaten, wie es weiter hieß. Die größte Anzahl von Straftaten registrierte die Polizei im U-Bahnhof Cottbuser Tor: Im vergangenen Jahr wurden dort 146 Straftaten erfasst. Im U-Bahnhof Hermannplatz waren es 67 Delikte und im U-Bahnhof Alexanderplatz 44. Zahlen für 2018 nannte die Innenverwaltung nicht.

Angesichts der gestiegenen Fahrgastzahlen insgesamt sei bei den erfassten Straftaten im Vergleich von 2018 und 2019 eine gleichbleibende Sicherheitslage zu verzeichnen, so die Innenverwaltung. Eine Rückkehr zu einer personellen Besetzung aller Bahnhöfe soll es nicht geben. Der Einsatz mobiler Sicherheitsteams in den Zügen und auf den Bahnhöfen habe sich bewährt und ermögliche eine bessere Flächenabdeckung. An einigen größeren Bahnhöfen stehe zusätzlich Personal als Ansprechpartner stationär zur Verfügung.

Lindemann fordert nun andere Prioritäten bei den Investitionen: "Statt 3 Milliarden Euro für untaugliche E-Busse zu verschleudern, sollte besser in Sicherheit und Sauberkeit im ÖPNV investiert werden. Die Zahlen zeigen eindeutig: Helle ordentliche Bahnhöfe, Haltestellen und Fahrzeuge sowie mehr Sicherheitspersonal müssen her, um Busse und Bahnen wieder für alle attraktiv zu machen. BVG und S-Bahn dürfen nicht zum Kriminalitätshotsport werden."