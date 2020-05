Zwei vermummte Demonstranten brennen Pyrotechnik auf einem Balkon ab | Bild: imago images/Marius Schwarz

1. Mai und Corona - Rund 30 Demonstrationen in Berlin zugelassen

01.05.20 | 08:58 Uhr

Für den 1. Mai wurden in Berlin nur kleine Demonstrationen zugelassen, überall muss die Polizei auf Mindestabstände und Teilnehmerzahlen achten. Linksautonome haben unterdessen zu einer "Versammlung der besonderen Art" in Kreuzberg aufgerufen.

Der 1. Mai wirkt in Berlin dieses Jahr wie ein Experiment mit offenem Ausgang: Wegen der Eindämmungsverordnung sind große Demonstrationen verboten, linke Aktivisten haben auf der Internetplattform Indymedia trotzdem angekündigt, nicht auf ihren Protest verzichten zu wollen. Rund 30 kleine Demonstrationen wurden durch den Corona-Krisenstab des Senats, die Veranstaltungsbehörde der Berliner Polizei und von Gesundheitsämtern der Bezirke genehmigt. Nicht dabei sind die Aktionen, die die linke Szene für das Epizentrum der Mai-Proteste in Kreuzberg ankündigt hat. Wegen der Pandemie dürfen in diesem Jahr weder das Straßenfest MyFest noch die Demo "Revolutionärer 1. Mai" stattfinden. Linke Gruppen haben stattdessen "dezentrale Aktionen" in Berlin angekündigt. Die große Kundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) am Brandenburger Tor fällt in diesem Jahr aus. Der DGB will in Berlin nur am Vormittag eine kurze symbolische Aktion auf dem Pariser Platz veranstalten und hat ansonsten die Mai-Kundgebungen ins Netz verlegt. Ab 11 Uhr ist ein Livestream [dgb.de] geplant. Eine Auflistung aller bekannten Berliner Mai-Demos finden Sie ganz unten auf dieser Seite.

Die Polizei ist deswegen "in Alarmbereitschaft", wie ein Sprecher rbb|24 am Mittwoch auf Anfrage sagte. Erkenntnisse, "die das Landeskriminalamt über die Aktivitäten in der linksextremen Szene" gesammelt habe, seien der Grund, warum in der Stadt rund 5.000 Polizisten unterwegs sein werden. 1.400 von sind zur Unterstützung angefordert worden und kommen aus sieben anderen Bundesländern sowie der Bundespolizei. Die Beamten sollen insbesondere die Eindämmungsverordnung durchsetzen, Mindestabstände im Auge behalten und Obergrenzen bei der Teilnehmerzahl überwachen.



Kundgebung am Hermannplatz untersagt

Die Corona-Verordnung gestattet nicht mehr als 20 Teilnehmer pro Demo, die Polizei muss deshalb viele kleine Aktionen im Blick behalten. Von 37 angemeldeten Demonstrationen wurden bis zum Donnerstagabend 30 genehmigt. Das bestätigte eine Pressesprecherin der Polizei rbb|24. Ausschlaggebend für eine Demo-Erlaubnis sei gewesen, ob Veranstalter glaubhaft machen konnten, dass die erlaubte Teilnehmerzahl nicht überschritten wird und die Demonstranten 1,50 Meter Abstand voneinander halten werden. Dies hätten Veranstalter etwa durch den Einsatz von Sicherheitspersonal organisieren können, hieß es. Eine Kundgebung am Hermannplatz, für die rund 200 Teilnehmern angemeldet worden waren, wurde deshalb untersagt. Selbst nach einem Eilantrag beim Verwaltungsgericht Berlin gab es laut einer Gerichtssprecherin kein grünes Licht. Wer die Veranstaltung mit dem Titel "Für mehr soziale Gerechtigkeit" in Neukölln angemeldet hatte, blieb unklar.

Korso mit acht Autos von Neukölln nach Grunewald

Der Berliner Innensenator Andreas Geisel (SPD) sagte am Donnerstag dem rbb, der Schwerpunkt der Aktivitäten liege in diesem Jahr in den Bezirken Mitte und Friedrichshain-Kreuzberg. Im Villen-Stadtteil Grunewald, wo im vergangenen Jahr mehrere Tausend Demonstranten für Umverteilung und Enteignung großer Wohnungsbaukonzerne auf die Straßen gingen, soll ab 14 Uhr ein Autokorso der hedonistischen Gruppe "MyGruni" die Wohngegend beschallen. Das Kündigte die Initiative auf ihrer Internetseite an. Um die Genehmigung nicht zu gefährden wurde allerdings nicht gesagt, wann und wo genau die acht angemeldeten Autos durch das Villenviertel fahren. Die Teilnehmer wollen in Neukölln starten und von dort in den sogenannten "Berliner Problembezirk" Grunewald fahren, wie es auf der Website der Initiative [mygruni.de] heißt. Das Berliner Verwaltungsgericht bestätigte am Mittwoch, dass diese Veranstaltung zulässig sei, "soweit sich maximal 20 Teilnehmende in acht Autos aufhalten würden, wobei nur zum selben Hausstand gehörenden Personen oder Lebenspartner in einem Auto" sitzen sollten.

Polizei soll "Hygiene-Demo" in Mitte diesmal strenger überwachen

Die sogenannte "Hygiene-Demo", bei der laut Innensenator Geisel seit ein paar Wochen auch "Rechtsextremisten, Linksextremisten und Aluhut-Träger" gegen die Corona-Einschränkungen protestieren, wurde für Freitag 15:30 Uhr auf dem Rosa-Luxemburg-Platz angekündigt - und wie schon am vergangenen Samstag nicht erlaubt. In der vorigen Woche meldete die Polizei bei der Aktion mehrere Hundert Menschen und leitete wegen Verstößen gegen die Corona-Regeln zahlreiche Strafverfahren ein. Eine Ansammlung großer Menschenmengen werde die Polizei "nicht zulassen", betonte der Innensenator am Donnerstag im rbb-Inforadio.

Die Gewerkschaft IG Metall hat vier kleine Veranstaltungen angemeldet, am Garnisonkirchplatz, in der Breitestraße, in der Ebertstraße und auf dem Potsdamer Platz [igmetall-berlin.de]. "Die Beschäftigten dürfen in der jetzigen Krise nicht vergessen werden, auch nicht unter den Corona-Pandemie-Bedingungen. Freiheitsrechte dürfen wenn, dann nur zeitweise eingeschränkt werden", sagte IG-Metall-Bezirksleiter Stefan Schaumburg am Mittwoch in einer Videobotschaft.

Linke Gruppen kündigen dezentrale Aktionen in Kreuzberg an

Ihr Hauptaugenmerk will die Polizei auf Kreuzberg richten, sagte eine Sprecherin. Die Einsatzleitung müsse sich in diesem Jahr auf eine übersichtliche Lage einstellen, hieß es, da sowohl die "Revolutionärer 1. Mai"-Demo als auch das MyFest gestrichen worden seien. Auf der Internetplattform Indymedia haben Aktivisten deshalb zu "einer Versammlung der besonderen Art" aufgerufen: "Wir nehmen die Schutzmaßnahmen ernst. Wir werden am 1. Mai verantwortungsvoll handeln", heißt es darin. Der Schauplatz der Aktion sei "kein zentraler Platz, sondern ein Gebiet", Teilnehmer sollten sich um 18 Uhr in dem Kreuzberger Areal rings um das Kottbusser Tor bewegen. Informationen für "viele kleine Protestaktionen" mit Transparenten, Parolen, Wurfzetteln, Rauchtöpfen, Sprühereien oder Farbbeuteln würden erst am Abend, gegen 18:20 Uhr via Twitter bekannt gegeben.

Zum Auftakt der Mai-Demonstrationen war es in der Walpurgisnacht laut Polizei generell friedlich geblieben. In Friedrichshain lösten die Einsatzkräfte eine nicht genehmigte Versammlung von Demonstranten auf. Einige Dutzend Menschen aus dem linksautonomen Spektrum hatten sich am Donnerstagabend trotz der Corona-Beschränkungen an der Rigaer Straße Ecke Liebigstraße versammelt, Polizisten drängten sie von dem Platz weg.

Berliner Mai-Demos im Überblick

Bis Donnerstagabend (Stand 20 Uhr) waren folgende Demonstrationen in Berlin zugelassen. Möglicherweise konnte in der Zwischenzeit für weitere ein Zulassung per Eilantrag erwirkt werden. - "1. Mai - Tag der Arbeit" - Deutscher Gewerkschaftsbund (DBG), Pariser Platz, 9:30 Uhr - "MyGruni" - Autokorso von Neukölln nach Grunewald, 14 Uhr - "Den 1. Mai als Feiertag der Werktätigen begehen, für die Einhaltung von Grundrechten gemäß dem Grundgesetz" - privat angemeldet, Rosa-Luxemburg-Platz, 10.30 bis 12.30 Uhr - "Heraus zum 1. Mai! Internationale Solidarität!" - privat angemeldet, Greifswalder Straße 52, 11 bis 12 Uhr - "Für ein Neukölln für alle! Rassismus bekämpfen, Kleingewerbe retten, Clandebatte beenden!" - Initiative "Kein Generalverdacht", Karl-Marx-Straße/Erkstraße/Rathausvorplatz, 14 bis 16 Uhr - "1. Mai - internationaler Kampftag" - Internationalistisches Bündnis, Reuterstraße, 13 bis 14 Uhr "Solidarität und Kunst in Corona-Zeiten" - privat angemeldet, Volkspark Friedrichshain, 13.20 Uhr - "Solidarische Schulen für alle! Gerechte Lernchancen, saubere Schulen und gute Arbeit! Jetzt!" - Schule in Not, Richardplatz, 12 bis 13:45 Uhr - "Der 1. Mai als Tag der Arbeit und die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten im Gesundheitssektor" - privat angemeldet, Dieffenbachstr. 1, 13 bis 14 Uhr - "Nun will der Lenz und grüßen? Ohne uns!" - Bergpartei, Rosa-Luxembrug-Platz, 12 bis 20 Uhr - "Wer zahlt für die Corona-Krise? Menschen vor Profite: Unternehmen an den Krisenkosten beteiligen!" - Bezirksbüro Linke Neukölln, Hermannplatz, 14 bis 15 Uhr - "Wer zahlt für die Corona-Krise? Keine Privatisierung - rettet die Berliner S-Bahn" - Bezirksbüro Linke Neukölln, Alfred Scholz Platz, 14 bis 16 Uhr - "Wer zahlt für die Corona-Krise? Menschen vor Profite! Pflegenotstände stoppen" - Bezirksbüro Linke Neukölln, Rudower Str. 48, 14 bis 16 Uhr - "Missbrauch des 1. Mai durch das NS-Regime und die Befreiung am 8. Mai" - Kulturverein Brücke7 e.V., S-Bahnhof Plänterwald, 13 bis 20 Uhr - "1. Mai 2020: Solidarisch ist man nicht allein! Trotz Corona: Gewerkschaften in die Offensive" - private Anmeldung, Alexanderplatz, 11 bis 12.30 Uhr - "Arbeiter_innenrechte und –kampf, Rechte Geflüchteter" - Theater X, Stromstr./Turmstr., 14 bis 20 Uhr - "Am 1. Mai für Gesundheitsschutz und die Rechte der Arbeiterklasse!" - Internationalistisches Bündnis Berlin, Leopoldplatz, 13 bis 14.30 Uhr - "Wir halten uns über Wasser: Abstand halten, Solidarisch bleiben" - Kreisverband Grüne Friedrichshain-Kreuzberg, Versammlung auf Booten am Landwehrkanal Urbanhafen, 13 bis 17 Uhr - "Solidarisch ist man nicht alleine" - IG Metall, Garnisonkirchplatz, 10:45 bis 12 Uhr - "Solidarisch ist man nicht alleine" - IG Metall, Breite Str./Mühlendamm, 12:30 bis 14 Uhr - "Solidarisch ist man nicht alleine" - IG Metall, Potsdamer Platz, 12:30 bis 14 Uhr - "Solidarisch ist man nicht alleine" - IG Metall, Ebertstr./Behrenstr., 12:30 bis 14 Uhr - "Demonstrationsfreiheit, Rechte für alle" - private Anmeldung, Scheidemannstraße, 14 bis 15 Uhr - "Die Reichen sollen zahlen" - private Anmeldung, Leopoldplatz, 12 bis 14 Uhr - "Die Einschränkung des Demonstrationsrechts ist unverhältnismäßig" - private Anmeldung, Görlitzer Park, 15 bis 17 Uhr - "Labor Day Solidarity Event" - private Anmeldung, Donaustr./Erkstr., 14 Uhr - "Demo für eine schöne neue Welt - gegen die Corona Tracking-App" - private Anmeldung, An der Schillingbrücke/Paula-Thiede-Ufer, 14 bis 15 Uhr - "Tag der Arbeit" - Linke.SDS Berlin, Friedrichsbrücke, 14 bis 17 Uhr - "Im Rahmen einer experimentellen Jamsession wollen wir Über den Kanal komMUSIZIEREN" - Experimentelles Zukunftsbüro, 15 bis 18 Uhr - "Verteidigung von Mitbestimmung und Grundrechten in der Arbeitswelt" - Aktion gegen Arbeitsunrecht, 15 bis 16:30 Uhr

Sendung: Abendschau, 01.05.2020, 19.30 Uhr