Nach Auftauchen eines rechten Drohbriefs mit Morddrohungen und NS-Grüßen ermittelt jetzt der Berliner Staatsschutz. Es werde untersucht, ob der Brief zu der Serie von Drohmails mit rechtsextremem Hintergrund gehört, die seit vergangenem Juni an verschiedene Adressaten verschickt worden seien, sagte ein Sprecher der Berliner Polizei am Dienstag. Zu Einzelheiten wollte er sich unter Hinweis auf die Ermittlungen nicht äußern.

Zuvor hatte das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) darüber berichtet. Demnach wurden wortgleiche Schreiben in der vergangenen Woche an zwei Bundestagsabgeordnete, zwei Landtagsabgeordnete aus Mecklenburg-Vorpommern und Bayern, die Staatsanwaltschaft Schwerin sowie neun Redaktionen und eine Berliner Rechtsanwaltskanzlei verschickt. Absender der Briefe sei das sogenannte "Staatsstreichorchester".