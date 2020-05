Während im Bundesschnitt und auch in Brandenburg im zurückliegenden Jahr die Zahl von Schwangerschaftsabbrüchen leicht gesunken ist, meldet Berlin einen entgegengesetzten Trend. Das zeigen Zahlen, die Statistiker am Mittwoch vorgelegt haben.

Die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche in Berlin ist im vergangenen Jahr im Vergleich zum Vorjahr erneut angestiegen. Das geht aus aktuellen Zahlen des Statistischen Landesamtes Berlin-Brandenburg hervor, die am Mittwoch bekanntgegeben wurden. Mit 9.645 Eingriffen wurden für Berlin im vergangenen Jahr 120 Abbrüche mehr gemeldet als 2018, also 1,3 Prozent. Fast 65 Prozent der betroffenen Frauen waren ledig, etwa 42 Prozent waren zwischen 20 und 30 Jahre alt, 44 Prozent ließen den Eingriff in der Altersgruppe von 30 bis 40 vornehmen, wie aus den Zahlen der Statistiker weiter hervorgeht.

Rund 66 Prozent der Brandenburgerinnen, die einen Schwangerschaftsabbruch durchführen ließen, waren ledig. Knapp die Hälfte von ihnen war im Alter von 30 bis 40 Jahren. In der Altersgruppe der 20- bis unter 30-jährigen Frauen waren es hier mit 33 Prozent deutlich weniger als in Berlin. Häufiger als in der Bundeshauptstadt ließen Frauen unter 20 Jahren einen solchen Eingriff durchführen: In Brandenburg lag ihr Anteil bei 8,3 Prozent, in Berlin bei 6,1 Prozent.



53 Prozent der Abbrüche in Brandenburg wurden in Arztpraxen durchgeführt, die übrigen 47 Prozent in Krankenhäusern. In Berlin wurden 94 Prozent der Abbrüche ambulant in Arztpraxen durchgeführt, sechs Prozent der Eingriffe erfolgten in Kliniken.