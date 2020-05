imago images Audio: Radioeins | 29.05.2020 | Sophia Wetzke | Bild: imago images

Verbreitung von Verschwörungsmythen - "Telegram duckt sich weg"

30.05.20 | 09:23 Uhr

Der Messengerdienst Telegram wird in Deutschland immer beliebter. So unbegrenzt wie seine Kanäle sind auch die dort kursierenden Themen. Verschwörungsmythen und Rassismus grassieren in vielen Gruppen - und Telegram schaut tatenlos zu. Von Sophia Wetzke



Auf den ersten Blick ist Telegram, einst von russischen Entwicklern als freiheitlicher Gegenentwurf zur Überwachung durch die Putin-Regierung programmiert, ein Chatprogramm wie jedes andere auch. Aber eben nur auf den ersten Blick. Denn wo beispielsweise der Anbieter Whatsapp die Größe seiner Gruppen auf 256 limitiert hat [br.de], dürfen Telegramgruppen unbegrenzt wachsen.



So zählen manchen Gruppen über 10.000 Mitglieder und mehr. Menschen geben sich Nachbarschaftshilfe, posten Jobangebote, suchen nach Wohnungen, teilen Katzenvideos, warnen sich vor Kontrollen in der S-Bahn, tauschen sich innerhalb ihres Studiengangs aus. Weiteres Alleinstellungsmerkmal von Telegram ist die Kanalfunktion: Jeder kann einen solchen Kanal erstellen und dort Inhalte posten, die wiederum andere Nutzerinnen und Nutzer als Abonnenten lesen, eine Art digitaler Liveticker ohne Rückleitung. Über 50.000 Menschen folgen dem Kanal von Kochbuchautor Attila Hildmann, über 75.000 dem von Sänger Xavier Naidoo [br.de]. Beide waren zuletzt in Rahmen der Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen oder aufgrund von Verschwörungserzählungen in die öffentliche Aufmerksamkeit gerückt.

Die Entwickler sehen sich nicht verantwortlich

Immer wieder gebe es bei Usern, die die Corona-Maßnahmen infrage stellen, starke Schnittmengen mit Rassismus und Antisemitismus. Dies hat zum Beispiel die Amadeu-Antonio-Stiftung in einschlägigen Gruppen mit zum Teil mehreren Tausend Mitgliedern beobachtet. Inhaltlich darf dabei alles gepostet und geteilt werden, denn Telegram setzt seinen Usern so gut wie keine Grenzen.



Manche Gruppen erklären sich selbst zu "Corona-Rebellen" oder vermeintlichen Verteidigern des Grundgesetzes. Teilweise im Minutentakt werden Inhalte geteilt, in denen gegen die angebliche "Merkel-Diktatur", Migranten oder Juden gehetzt wird. "Alle Telegram- und Gruppen-Chats sind die Privatsache der jeweiligen Nutzer und wir nehmen keine Anfragen dazu an, diese zu bearbeiten", heißt es in einem Statement auf der Website des Anbieters. Mehr als vorformulierte Aussagen lassen sich seitens Telegram nicht in Erfahrung bringen.



Die Entwickler verschleiern sich. Es gibt weder ein Impressum noch eine Kontaktadresse. Eigenen Angaben zufolge besteht das Team aus gut einem Dutzend digitaler Nomaden, die aktuell aus Dubai heraus arbeiten sollen. Geschäftsadressen sind lediglich Briefkästen, niemand scheint zu wissen, wer für Telegram arbeitet. Bekannt ist nur der Name von Gründer Pawel Durow. Ansonsten möchte man anonym bleiben.

Schutz privater Chats auf Messengern ist unbedingt notwendig

Ingo Dachwitz, Kommunikationswissenschaftler und Redakteur bei netzpolitik.org, hält den Schutz privater Chats auf Messengern für unbedingt notwendig. Als Generalentschuldigung lässt er dies aber nicht gelten. Denn Telegram biete eben auch Funktionen für die öffentliche Kommunikation. "Aus Messengern muss sich der Staat raushalten und das ist auch gut so, weil der Kollateralschaden zu groß wäre, wenn der Staat in die privaten Kommunikationsräume schauen würde", sagt Dachwitz. Spannend seien an Telegram aber die Räume, wo man eigentlich von einer Öffentlichkeit spreche, sagt er. Wie die Kanäle, mit denen Einzelne zu Massen sprechen. "Wo Telegram ähnlich wie ein soziales Netzwerk funktioniert." Technisch und juristisch sei diese Differenzierung nicht ungewöhnlich. So würden auch Facebook und Instagram direkte Messenger sowie parallel Funktionen für die öffentliche Kommunikation anbieten. Für letztere seien die Anbieter nach geltender Gesetzeslage verantwortlich zu machen. Meldemöglichkeiten und Ansprechpartner für die User und verschiedene Löschmechanismen für rechtswidrige Inhalte seien ein Weg, den andere große Dienste gingen. Lediglich Telegram ducke sich weg.

Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz sollte greifen

"Wir haben ein Telegramproblem, kein generelles Messengerproblem", sagt Dachwitz. "Man muss da ansetzen, dass Telegram in Teilen wie ein soziales Netzwerk behandelt wird, und dafür haben wir ja Regeln wie das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Dort wo strafbare Inhalte auf einem Netzwerk mit mehr als zwei Millionen Nutzerinnen und Nutzern auftauchen, müssen eben bestimmte Standards eingehalten werden. Dann muss ein Kontaktbeauftrager da sein, dem man Post zustellen kann, es muss eine Moderation geben, eine Möglichkeit, Inhalte zu melden." Auf ihrer Website räumen die Macher von Telegram ein, zumindest terroristische Gruppen beispielsweise des IS unter Umständen zu löschen und dies in der Vergangenheit bereits getan zu haben, ebenso öffentlich zugängliche Kanäle mit Pornografie oder Spam. Ob und nach welchen Mechanismen der Dienst dabei vorgeht, lässt sich für die Nutzerinnen und Nutzer allerdings nicht nachvollziehen.

Längst nicht so sicher, wie der Dienst vorgibt

Dass die Firma Telegram als Ansprechpartner nicht greifbar ist, hat in anderen Ländern natürlich auch Vorteile. Denn wo Überwachung und Autokratie herrschen, sind Messenger oft ein wertvolles Kommunikationsmittel der Opposition. Wer sich auf Telegram besonders sicher wähnt, sitze jedoch einem Mythos auf, so Dachwitz, denn in vielen Fällen biete dieser Dienst keine standardmäßige Ende-zu-Ende-Verschlüsselung an. Andere Messenger hätten Telegram in Sachen Sicherheit längst überholt. Nun könnten Urheber der follower-starken Kanäle wie Hildmann und Co. aus ihren öffentlich zugänglichen Monologen einfach geschlossene Gruppen machen, sich so dem NetzDG entziehen und die Grauzone für sich nutzen. So oder so brauchen wir, so Dachwitz, aber neue Definitionen: Wenn sich in den Echokammern vermeintlich geschlossener Gruppen 10.000 und mehr Mitglieder befinden, müssten wir mindestens darüber nachdenken, von Öffentlichkeit sprechen.

