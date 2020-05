Der Verfassungsschutzchef geht nach eigener Aussage davon aus, dass sich die Anhänger des "Flügels" weiterhin treffen und vernetzen werden. "In diesem Fall wird der Verfassungsschutz diesen rechtsextremistischen Teilbereich der AfD weiter beobachten."

Kalbitz ist Landeschef der AfD in Brandenburg, Höcke ist Landeschef in Thüringen. Der AfD-Bundesvorstand hatte verlangt, dass sich die in der AfD einflussreiche Gruppierung bis zum 30. April auflöst. Daraufhin hatten Höcke und Kalbitz per Facebook dazu aufgerufen, die Aktivitäten des Netzwerks einzustellen.