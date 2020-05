DPA/Berliner Verlag Video: Abendschau | 21.04.2020 | Georg Berger | Bild: DPA/Berliner Verlag

75 Jahre Ende Zweiter Weltkrieg - "Mutti, wir haben überlebt"

Menschen, die von einem Panzerwagen zermalmt werden. Das ist das erste, was Ruth Winkelmann sieht, als die Rote Armee Berlin erreicht. Doch die Ankunft der Sowjets ist gleichzeitig ihre Befreiung. Jahrelang hatte sich die Jüdin in Wittenau versteckt. Von Oliver Noffke



Am späten Nachmittag des 2. Mai war plötzlich Ruhe. Irgendwann war kein Gewehrknallen mehr zu hören. Das Dauerpfeifen der sowjetischen Raketenwerfer, "Stalinorgeln" wie sie im Volksmund hießen, war schon Stunden vorher verstummt. Berlin hatte kapituliert. Die stolze Hauptstadt des Nazireichs, das 1.000 Jahre halten sollte, war nach einer knapp zweiwöchigen Schlacht nichts weiter als eine rauchende Ruinenlandschaft. Ausgebombt, zusammengeschossen, besiegt. Ruth Winkelmann weiß nicht mehr ganz genau, wann ihr auffiel, dass die Stadt verstummte. Sie befand sich in Wittenau als der Krieg an ihr vorbeizog. Am 21. April erreichte die Rote Armee den Ort und zog weiter in die Berliner Innenstadt. "Die Stalinorgeln sausten die ganze Zeit. Das war furchtbar", sagt sie, "aber das hat sich immer weiter entfernt." Wegen ein paar Rüben hätte sie den Tag fast nicht überlebt hätte, erinnert sie sich. Die 91-Jährige sitzt im Wohnzimmer ihres kleinen Reihenhauses in Waidmannslust. Ein Fenster groß wie eine Ladenauslage holt den Garten in das Zimmer. Um ein akurat geschnittenes Fleckchen Rasen herum blühen Tulpen. Meisen hüpfen auf den Außenmöbeln. Drinnen schrillen die Euryphmics aus dem Radio. "Das ist sicher eh nicht Ihre Musik? Viel zu alt", sagt sie und stellt das Radio ab. Auf dem Tisch liegt bereits ihr Schatz bereit. Eine schwarze Mappe, einem dünnen Fotoalbum gleich. Kopien von Bildern sind darin, Ausweise, Essenkarten. Erinnerungen an die Familie. An den protestantischen Teil, der größtenteils den Krieg überlebt hat.

Die Schicksale der Familie Jacks: Zwangsscheidungen, Deportationen, Ausschwitz

Und an "Vatis Familie". Den jüdischen Teil, der nahezu komplett ausgelöscht wurde. Ein Foto der Familie Jacks liegt neben der Mappe, zwei Dutzend Personen sind zu sehen. Ruth, das Mischlingsmädchen ersten Grades, wie sie vom Naziregime herabgewürdigt wurde, sitzt auf dem Schoss ihres Großvaters. Frau Winkelmann klopft mit dem Zeigefinger auf das Bild. "Davon sind 15 in Auschwitz geblieben." Nur ein Cousin hat das Todeslager überlebt.

Ihr Cousin Egon war der Erste, der deportiert wurde. Er wollte in einem Laden einkaufen und kam eine Viertelstunde zu früh. Bevor den Juden am Nachmittag das Einkaufen erlaubt wurde, blieb der arische Teil der Bevölkerung dort ungestört. 15 Minuten. Das war Egon Jacks Verbrechen. Am 15. August 1942 wurde er nach Riga verschleppt. Drei Tage später starb der 18-Jährige im Gas und wurde schließlich verbrannt. "Diese Brennöffen wurden da ausprobiert und kamen dann nach Ausschwitz."

Es gibt mehrere Momente, in denen dem Mädchen Ruth während des Zweiten Weltkriegs das Leben gerettet wurde. Vom Zufall oder weil sie schnell kapierte, wie gefährlich eine Situation werden könnte. Im Sommer '42 war es ihr Vater Hermann, der ihr Leben bewahren wollte. Ihm wurde von einem Nachbarn in Hohen Neuendorf erzählt, seine Kinder könnten für arisch erklärt werden, wenn er sich nur von seiner Frau trenne. Ruth war 1928 geboren, die kleine Schwester Esther 1937. Nach einer Anfrage beim zuständigen Amt wurde die Ehe der Jacks ohne Anhörung zwangsgeschieden - die Kinder blieben jedoch "Mischlinge ersten Grades". Der Nachbar hatte gelogen. Die Mutter musste allerdings mit den Kindern ausziehen. In der Pappelallee in Prenzlauer Berg fand sie eine kleine Wohnung.

Flucht nach Wittenau

Immer wieder versuchte die Gestapo, die Kinder abzuholen. Aber Elly Jacks gelang es mit den Töchtern unterzutauchen. Ab 1943 lebten sie hauptsächlich in einer Laube in Wittenau, die ihr ein Bekannter zur Verfügung stellte. "Sowas von primitiv", erinnert sich Frau Winkelmann. "Wenn draußen 10 Grad minus waren, waren drinnen 10 Grad minus." Nicht mehr als ein Bretterverschlag, eine Wasserpumpe im Garten, keine Elektrik. In die Schule durfte die kleine Ruth damals schon lange nicht mehr. Sie musste in einer Näherei in Friedrichshain ungewaschene Soldatenuniformen flicken, bis sie davon eine Hautkrankheit bekam. Auf dem Weg zur Arbeit verdrückte sie sich jeden Morgen am Bahnhof Alexanderplatz auf eine Toilette und zog eine Weste über, auf die ihr Judenstern genäht war. Nach der Arbeit verdrückte sie sich wieder auf die Bahnhofstoilette. Das Judenmädchen, dass den ganzen Tag lang Lumpen von der Front repariert hatte, kam als Christin in der Laube an. Von den Nachbarn dort wusste niemand etwas über die Jacks. "Für die anderen Laubenbewohner waren wir ja Ausgebombte aus Berlin", sagt Ruth Winkelmann. "Da wurden keine Fragen gestellt." Nur wenn es zu kalt war, trauten sich die drei zurück in die Pappelallee. Bevor die Rote Armee nach Berlin kam, saß Ruth mit Mutter und Schwester so gut wie jede Nacht in einem Bunker in Wittenau, immer auf denselben Plätzen. "Wir hatten bis zu viermal täglich Fliegeralarm." So auch am Morgen des 21. Aprils 1945.

Vorbei an Leichen

Die ganze Nacht habe es Dauerbeschuss gegeben, sagt sie. In einer Feuerpause beschließt Ruth etwas gegen den Hunger zu unternehmen. "Das einzige, was wir hatten, waren rote Rüben. Die konnte man kochen und dann mit Haferkörnern anrühren. Die mussten erst durch die Kaffeemühle gejagt werden, damit wir ein bisschen Mehl hatten." Sie verzieht die Miene beim Gedanken daran. "Das war unser einziges Essen, was wir in den letzten vier Wochen hatten." Der Rübenbrei und das Essgeschirr liegen in der Laube. "Beeil dich", habe die Mutter zu ihr gesagt. "Nicht dass die Russen kommen und wir sind getrennt." Die 16-Jährige schafft es, unbehelligt dorthin zu rennen. Doch auf dem Rückweg rollen russische Panzerwagen durch die Straßen. Sie sieht die offene Stahltür zum Bunker. Menschen winken ihr panisch zu. Vor ihr rennt eine Frau mit einem Jungen. "Ich hab's noch gesehen, wie die da zu einem Soldaten in so ein Panzerloch reinjehumbst sind." Dann rollt der Panzerwagen auf das Erdloch zu. Der Soldat geht in Deckung, die Frau und der Junge ziehen die Köpfe ein. Über dem Loch beginnt der schwere Wagen sich im Kreis zu drehen. Er zermalmt alles. Ruth fällt selbst in ein Erdloch. Ein Wehrmachtssoldat reißt das Mädchen hinein, schreit sie an, in Deckung zu gehen. Sie bleiben unerkannt. Als der Panzerwagen weiterfährt, rennt Ruth an den Toten vorbei in den Bunker. "Du Mutti, die Russen sind schon da." Beide fallen sich in die Arme. "Und ich sage zu ihr: 'Mutti wir haben überlebt. Wir haben's geschafft, wir sind frei."

Skatrunden mit den russischem Offizier

"Wir sind doch jetzt nicht frei? Wir sind doch jetzt besetzt", raunen ihnen die Verwunderten im Bunker entgegen. "Die wussten ja nicht, dass ich Halbjüdin bin. Ich habe ja keinen Stern drangehabt", erinnert sie sich. "Die wussten nicht was sie damit anfangen sollten. 'Wir sind doch nicht frei', sagten die immer wieder. 'Aber wir sind frei. Wir sind Verfolgte des Naziregimes gewesen', sagte ich. 'Na das wussten wir ja alle gar nicht.' Obwohl wir zwei Jahre fast jede Nacht mit denen zusammengesessen haben." In einem Arbeitslager gegenüber von der Laubenkolonie bittet Ruth eine polnische Gefangene auf einen Zettel in russischer Sprache zu schreiben, dass sich Juden in der Laube verstecken. Sie reißt den Judenstern von der Weste und hängt ihn mit dem Papier an die Tür. Als zwei russische Soldaten vorbeilaufen und lesen, was da steht, schütteln sie fassungslos mit dem Kopf und ziehen weiter. Den Stern sehen auch zwei Nachbarn; ein kinderloses, älteres Ehepaar, das ihnen aus einem kleinen Häuschen zuwinkt. "Da rief der Mann: 'Frau Jacks, Sie kommen zu uns. Wir teilen uns das Schlafzimmer hier. Ich möchte, dass Sie heile bleiben.'" Von da an verbringen sie keine weitere Nacht mehr in der Bretterbude. Der Frau war es gelungen, Lebensmittel zu horten. "Die hatte Mehl gehabt und alles. Wir haben da nicht mehr gehungert von dem Moment an." Mit dem Einzug der roten Armee stellen Amerikaner und Briten die Bombardierung ein. Zwei oder drei Nächte später klopfen drei russische Soldaten an die Tür des Häuschens. Sie kämpfen in der Stadt. "Einer konnte Deutsch, das war ein Offizier mit hervorragenden Manieren", sagt Frau Winkelmann. "Die wollten sich waschen und schlafen." Während zwei der Soldaten in Schichten schlafen, spielt der Dritte mit dem Mann und Ruths Mutter Skat in der Küche. So ging das ein paar Tage lang. "Die waren sechs Stunden immer da." Das Kind schläft unter der Bank. Mit jedem Tag entfernt sich der Krawall der Schlacht. Irgendwann ist Stille.

Das letzte gemeinsame Bild

Bereits kurz nach Mitternacht am 2. Mai hatte eine russische Division einen Funkspruch erhalten, mit dem ein deutsches Panzerkorps um die Einstellung des Feuers bat. 13 Uhr kapitulierte, was von der Wehrmacht noch übrig war. Gegen 17 Uhr sollen die letzten Scharmützel eingestellt worden sein. Der Führer war da längst tot. Bereits am 30. April hatte er sich im Bunker erschossen. Eva Braun, am Tag davor noch seine Braut, schluckte Zyankali. Die Bevölkerung ließ er allein in der ausgebombten Stadt zurück. Noch am 22. April hetzte Adolf Hitler die Waffen-SS durch die Berliner Straßen, um Zivilisten und Soldaten erschießen zu lassen, die im Verdacht standen, den deutschen Widerstand zu gefährden. Unzählige wurden da noch ermordet, geht aus Dokumenten des Deutschen Historischen Museums hervor. Erst am 8. Mai gibt die Wehrmacht im ganzen Land auf und kapituliert endgültig.

Ein weiteres Bild in der schwarzen Mappe. Fünf adrett gekleidete Personen stehen eng beieinander vor einem Gartenzaun. Ihr Vater Hermann Jacks in der Mitte trägt eine schicke Weste über dem weißen Hemd. An seiner linken Seite steht Ruths Mutter Elly in einem hellen Kleid mit breitem Kragen. Eine Tante steht hinter Ruth, ihre Hände auf Ruths Schulter gelegt. Auch sie tragen Sommerkleider. Daneben Esther, die kleine Schwester, fünf Jahre alt. Sie grinst breit, genau wie Hermann. Das Lächeln der Mutter wirkt etwas gezwungender. Ebenso Ruths Lächeln, die ihre Arme verschränkt hält. "Das ist das letzte gemeinsame Bild von uns." Sommer 1942 in Hohen Neuendorf. Kurz darauf wird Hermann Jacks von den Nazis in ein Arbeitslager entführt. Er stirbt später in Ausschwitz. Esther wird im Winter 1945 plötzlich krank und verstirbt kurz vor Kriegsende am 8. März im Alter von acht Jahren. Ruth Winkelmann legt die Mappe zur Seite und holt ein kleines blaues Büchlein hervor. Vor einigen Jahren hat das Heimatmuseum Reinickendorf ihre Geschichte aufschreiben lassen und verlegt. "Mittlerweile habe ich bestimmt hundertmal daraus vorgelesen." Bei Gemeindeabenden und vor allem in Schulen hat sie in den vergangenen Jahren immer wieder von ihrer Geschichte erzählt. Wie sie als jüdisches Mädchen den Krieg überlebt hat. In Berlin. Im Untergrund. "Für mich gibt es eigentlich gar keine andere Stadt als Berlin", sagt sie. "Und auch Brandenburg. Ich liebe Brandenburg, diese schönen Wälder, diese herrlichen Seen." Die 91-Jährige hofft, dass es nicht zu lange dauern wird, bis sie wieder eine Schulklasse besuchen kann.

Als der Krieg in Berlin plötzlich zu Ende war

Bild: imago images Der Kampf um Berlin ist die letzte große Kampfhandlung des Zweiten Weltkriegs. 2,5 Millionen Soldaten bringen die Sowjets in Stellung. Ihnen gegenüber stehen rund eine Million deutsche Soldaten, darunter Reste von Wehrmachtsarmeen, SS und der Volkssturm. Vom 16. April bis zum 2. Mai 1945 dauern die Kämpfe an.



Bild: dpa/Fine Art Images Die Schlacht an den Seelower Höhen im April 1945 eröffnet den Angriff auf Berlin. In vier Tagen, vom 16.- 19. April 1945, sterben nahe der brandenburgischen Stadt Seelow fast 50.000 Menschen: 33.000 russische und 12.000 deutsche Soldaten.

Bild: imago images/United Archives Dann rückt die Rote Armee nach Berlin vor. Rund zwei Millionen im zerstörten Berlin verbliebene und von täglichen Luft- und Artillerieangriffen zermürbte Einwohner suchen während der Kämpfe in Kellern und Bunkern Schutz.



Bild: dpa/GERMAN DOCUMENTARY FILM Adolf Hitler verleiht währenddessen noch Orden an halbwüchsige Jungen. Gemäß einem Führerbefehl Hitlers vom 22. April werden in den letzten Kriegstagen ungezählte Zivilisten und Soldaten von Einsatzkommandos der Waffen-SS erschossen, wenn sie in Verdacht stehen, die deutsche Widerstandskraft zu schwächen.



Bild: imago images Frankfurter Allee in Berlin-Friedrichshain: Durch verlustreiche Straßenkämpfe gelingt es den Rotarmisten, ins Stadtzentrum vorzudringen.



Bild: akg-images Mit Panzern rücken sowjetische Truppen am 30. April 1945 immer näher zum Reichstag vor.



Bild: akg-images Die sowjetische Armee stürmt den Reichstag. Wenige hundert Meter entfernt begeht Hitler in seinem Bunker Suizid.



Bild: dpa/Wladimir Grebnew Ein Rotarmist hisst die sowjetische Fahne auf dem Reichstag.



Bild: akg-images Das Viertel rund um die Gedächtniskirche: In Charlottenburg wird am 1. Mai erbittert weiter gekämpft.



Bild: imago images/United Archives International Berlin ist zerbombt. Doch Paul Joseph Goebbels, Reichspropagandaleiter und Gauleiter von Berlin, hatte sich geweigert, eine Kapitulation zu unterschreiben. Am 1. Mai 1945 nimmt er sich gemeinsam mit seiner Frau das Leben. Zuvor ließen sie ihre sechs Kinder mit Zyankali ermorden.



Bild: dpa/arkivi Eine Rote-Armee-Einheit, die am 2. Mai das Haus des Rundfunks stürmt, findet das Gebäude völlig verlassen. Goebbels Propagandafunk - in den letzten Tagen "Kampfsender Berlin" genannt - wurde nach dem Abzug der letzten deutschen Soldaten von Rundfunkangehörigen bereits am 1. Mai kurz nach 23 Uhr beendet.

Bild: imago images/United Archives In den frühen Morgenstunden des 2. Mai 1945 fordert Helmuth Weidling, General und ehemaliger Befehlshaber des Verteidigungsbereiches Berlin, die Soldaten auf, sofort den Kampf einzustellen. "Am 30. April 1945 hat der Führer Selbstmord begangen und damit alle, die ihm Treue geschworen hatten, im Stich gelassen. Ich ordne die sofortige Einstellung jeglichen Widerstandes an. Jede Stunde, die ihr weiterkämpft, verlängert die entsetzlichen Leiden der Zivilbevölkerung Berlins und unserer Verwundeten." Die Wehrmachtsverbände der Stadt kapitulieren.



Bild: dpa/Fritz Eschen Die Russische Armee ordnet am 2. Mai 1945 die Einstellung des Feuers an. Plötzlich gibt es keine Bomber mehr. "Diese Stille war das erste, was den Menschen auffiel, als sie am 2. Mai 1945 in Berlin z.B. ins Freie kamen. Nachdem sie tagelang in Kellern in großer Enge hatten zubringen müssen", beschreibt der Historiker Volker Ullrich die Situation.

