Zehn Fernsehsender, mehr als 50 Hörfunkprogramme und 16 eigene Orchester: Das ist die ARD, die am 9. Juni 1950 gegründet wurde. Warum das alles so viel und so groß ist, beantwortet Heinz Glässgen, Chef der Historischen Kommision der ARD.

rbb: Herr Glässgen, am 9. Juni 1950 wurde in Deutschland die ARD gegründet - die Arbeitsgemeinschaft Rundfunkanstalt Deutschland. Man baute also viele regionale Funkhäuser auf, statt ein zentrales großes - wie die BBC in Großbritannien. Jeder einzelne Sender innerhalb der ARD blieb unabhängig. Warum?

Heinz Glässgen: Um geschichtlich genau zu sein: Vor 70 Jahren hat sich die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Rundfunk gegründet. Erst gab es die sechs Rundfunkanstalten, die selbstständig arbeiteten. Dann entstand 1954 die Bezeichnung ARD - aus einem Dilemma heraus. Einerseits musste der Rundfunk dezentral organisiert sein, weil das die Alliierten so diktierten. Andererseits mussten sie zusammenarbeiten, zum Beispiel aus urheberrechtlichen, technischen oder programmlichen Gründen. Insofern konnte man sich gerade noch auf eine Arbeitsgemeinschaft verständigen.