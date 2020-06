In Brandenburg stellt der Verfassungsschutz den AfD-Landesverband unter Beobachtung. Die Partei habe sich stetig radikalisiert und werde "de facto von einem parteilosen Rechtsextremisten geführt", so Innenminister Stübgen und Verfassungsschutzchef Müller. Die Partei kündigte indes an, rechtlich dagegen vorzugehen.