Mittwoch, 17.06.2020

Dass sich eine Stadt oder ein Bundesland überhaupt Polizisten ausleihen muss, zeigt doch bereits, dass dort etwas nicht in Ordnung ist.

Ich gebe zu, dass ich mir besonders am 1. Mai Wasserwerfer, Tränengasgeschosse und harte Haftstrafen (zurück)wünschen würde, damit die dann regelmäßig verrückt spielenden Kindsköpfe auch mal mit den Folgen ihrer Dummheit konfrontiert werden.

Nun also müssen etliche Berliner Polizeibeamte beweisen, dass sie nicht aufgrund von Hautfarbe, Ethnie oder anderer äußerer Merkmale gehandelt haben, sondern weil sie WIRLICH angenommen haben, dass ein Verdächtiger aufgrund seines Verhalten verdächtig sei.

Und selbst wenn noch so viele Menschen eines bestimmten Aussehens zu einer bestimmten Handlugsweise neigen, darf man nichts daraus lernen, nicht darauf hinweisen und schon gar nicht aufgrund dieser Erfahrungen handeln.

Bin ich der Einzige, dem diesbezüglich drei Affen in den Sinn kommen?