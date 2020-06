Mit einem Autokorso haben am Samstag rund 200 Anhänger des Kochs und Unternehmers Attlia Hildmann in Berlin demonstriert. Wie Polizeisprecher Thilo Calbitz rbb|24 sagte, nahmen etwa 200 Menschen in 80 Fahrzeugen an der Kundgebung teil.

Hildmann hatte demnach den Korso angemeldet: Vom Olympischen Platz führte er zur Messe in Berlin-Charlottenburg. Zahlreiche Autos waren mit Deutschland-Flaggen behängt oder Transparenten, die sich gegen Bill Gates richteten.