* Samstag, 27.06.2020 | 17:11 Uhr

"Auch Clan-Mitglieder werden das Gesetz testen und reflexhaft den Vorwurf der Diskriminierung erheben"



Jo, kann schon sein. Um so wichtiger, daß sich die Polizei jederzeit korrekt verhält, um den Vorwurf entkräften zu können. Und wenn die Polizei mal jemanden diskriminiert - Clanmitglied oder nicht - , ist es ja wohl egal, ob ein reflexartig oder ein konkret situationsbezogen erhobenener Vorwurf dazu führt, daß das am Ende sanktioniert wird. An der Aufklärung solcher Fälle müßte jedenfalls gerade der Polizeiführung gelegen sein.



Und nebenbei: ebenso reflexartig, wie die Polizei den Vorwurf des Widerstands erhebt, wenn jemand wagt, sich über Polizeischikane und Polizeigewalt zu beschweren? Wär dann nur fair.