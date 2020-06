Synagogenbau in Potsdam scheint wieder möglich

In den Konflikt über den geplanten Bau einer neuen Synagoge in Potsdam kommt wieder Bewegung. Kulturministerin Manja Schüle (SPD) sagte am Freitag, sie werde mit zwei größeren jüdischen Landesverbänden eine Vereinbarung zu Bau und Betrieb der Synagoge erarbeiten.

Nachdem zwei andere Gemeinden lange über den Bau gestritten hatten, gebe es nun die passenden Vertragspartner, mit denen man den Synagogenbau in Potsdam realisieren könne, so Schüle. Kooperiert werden soll mit dem "Landesverband der jüdischen Gemeinden Land Brandenburg" und dem "Landesverband West".